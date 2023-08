Nachwuchs an den Instrumenten in Ilmenau gesucht

Ilm-Kreis. Das Jugend- und Musikschulorchester der Musikschule Arnstadt-Ilmenau sucht Nachwuchs an den Instrumenten.

Mit dem neuen Schuljahr starten auch die Proben der „Capella Juventa Ilmenau“ wieder. Das Jugend- und Musikschulorchester der Musikschule Arnstadt-Ilmenau besteht im Moment aus 15 Musikerinnen und Musikern.

Doch es mangelt an Instrumentalisten in der Besetzung: Dringend Gesucht werden Streicher von Violine bis Kontrabass, Musizierende an Querflöten, Oboen, Klarinetten, Fagotte, Saxofone, Waldhörner und Posaunen. Lediglich bei den Trompetern sei man ausreichend besetzt, doch auch in dieser Gruppe syei Zuwachs jederzeit willkommen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Orchesterleiter passt den musikalischen Anspruch an die Fähigkeiten der Mitwirkenden an. Jeden Mittwoch während der Schulzeit sind Proben im Jugendhaus, Karl-Zink-Str. 16 in Ilmenau, um erst in Gruppen und dann gemeinsam zu üben. Die erste Probe ist am 23. August von 16.30 bis 18 Uhr. Die Capella Juventa Ilmenau bietet auch die Möglichkeit, den Verein aktiv mitzugestalten.

Bei Interesse meldet man sich per Mail an capella-juventa@gmx.de, unter Telefon: 0177/3 94 48 40 oder besucht die Internetseite unter https://capella-juventa-ilmenau.de für weitere Informationen.