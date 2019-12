Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nachwuchs in der Fasanerie

Geänderte Öffnungszeiten gelten über die Feiertage für einige Kultureinrichtungen der Stadt. Darauf machte gestern Sebastian Keßler von der Touristinformation aufmerksam. Der Tierpark in der Fasanerie hat vom 23. Dezember bis zum 1. Januar täglich von 9 bis 16 Uhr auf. Zu sehen gibt es dort unter anderem die ersten Jungtiere der Zwergziegen. Am Sonntag, 22. Dezember, richtet zudem der neu gegründete Tierparkverein in das Fasanerie die erste Tierparkweihnacht aus. Zwischen 12 und 16 Uhr wird viel Abwechslung für die ganze Familie geboten.

Das Schlossmuseum ist am 23. und 24. sowie 30. und 31. Dezember geschlossen. An den übrigen Tagen können Besucher von 9.30 bis 16.30 Uhr die Ausstellungen besuchen.

Die Bibliothek im Prinzenhof öffnet am 27. und 30. Dezember von 13 bis 18 Uhr ihre Pforten.

Die Touristinformation ist am 23., 27. und 30 Dezember von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am 28. Dezember von 10 bis 15.30 Uhr und am 31. Dezember von 10 bis 14 Uhr. Am 6. Januar schließt sie wegen der Jahresinventur schon um 14 Uhr.