Nadel und Faden spielen die Hauptrolle

Wer in der Grundschule und darüber hinaus beim Arbeiten mit Nadel und Faden Geschick gezeigt hat, war sicherlich bei dem neuen Projekt der Kinder-Kultur-Woche genau richtig. Schon seit mehreren Jahren gibt es in den Schulferien immer tolle Workshops für die Ferienkinder. So wurde zum Beispiel in den Osterferien das Thema Fotografie behandelt, im Sommer ging es um Natur und Kunst und seit Montag geht es in der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau um das Thema Modedesign.

Für die 30 Kinder zwischen 8 und 15 Jahren sind so altersgerechte Kleingruppen entstanden, die im Rotationsprinzip durch alle Workshops im Laufe der Woche zu den sechs Dozenten wechseln. Dabei konnten die Schüler auch mit Nadel und Faden – einige Nähmaschinen kamen auch zum Einsatz – verschiedene Bekleidungsstücke herstellen.

Handgefertigte Hüte und tolle Röcke

„Eine eigene Kollektion entwerfen und dann umsetzten, dass macht uns so richtig Spaß“, erzählt Melina. „Daniel hat uns tolle Tipps gegeben, so haben wir einen lustigen und kreativen Hut erstellt“, plaudert Lea. Zu der Kollektion gehört eine kleine Tasche, ein Loopschal und ein Mund-Nasenschutz. Auch handgefertigte Hüte gehören dazu. Die Mädchen haben sich noch einen Rock kreiert, die Jungen natürlich eine Hose.

Magdalena Siegmund, studierte Kunsttherapeutin, stammt eigentlich aus München und studierte vor vielen Jahren an der Fachhochschule Kunst in der Kreisstadt. Mittlerweile wohnt sie schon seit zehn Jahren in Arnstadt und fertigt in der Woche mit den Kindern verschiedene T-Shirts an. „Dabei werden die Hintergründe mit verschiedenen Sprühfarben gestaltet und die Vordergründe werden mit Schablonen gefertigt“, erzählt Magdalena. „Wichtig ist, dass die Kinder ihre Kollektion so gestalten, dass sich die von ihnen ausgesuchten zwei Farben von Kopf bis zum Fuß am Ende wiederfinden“, so die Kunsttherapeutin weiter.

Modenschau muss leider ausfallen

„Nun ist es in den Zeiten von Corona gar nicht so einfach diese Kinder-Kultur-Woche wieder durchzuführen erzählt“, Ilka Langenhan. So müssen verschiedene Hygienevorschriften eingehalten werden. Dazu gehört das Tragen des Mundschutzes und das regelmäßige Durchlüften der Räume. Auch das Essen, welches wieder die Gaststätte Burgkeller für die Kinder und Dozenten kocht, wird hier in der Volkshochschule in kleinen Gruppen verspeist.

Diese tolle Herbstferienwoche ist wieder ein Talent-Campus-Projekt der Volkshochschule Arnstadt Ilmenau und wurde im Rahmen von „Kultur macht Stark“ gefördert. Die während der Woche entstandenen Kollektionen wurden alle fotografisch im Bild festgehalten und können dann ab Freitag unter www.kkw.projekt-campus.de angeschaut werden. Eine öffentliche Modenschau mit und vor den Eltern musste leider abgesagt werden