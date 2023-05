Nächster Bus-Streik betrifft den Ilm-Kreis am Freitag

Anzeige am Bustreff in Arnstadt am 17. April: Am Freitag, 5. Mai, wird ein ähnlicher Text die Busfahrgäste über den Streik und die Einschränkungen im Linienbetrieb informieren.

Ilm-Kreis. Auswirkungen für die Passagiere werden für den gesamten Tag befürchtet. Die dritte Runde der Tarifverhandlungen folgt dann am 8. Mai.

Nach dem 17. April wird nun auch am 5. Mai der Linien-Busverkehr im Ilm-Kreis bestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter der IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau zum Streik aufgerufen. Ebenfalls einbezogen ist der Nachauftragnehmer Zentgraf Reisen, der im Süden und Osten des Kreises einige Linien abdeckt. Der andere Nachauftragnehmer im Kreis, die Moveas GmbH, wird am Freitag wie beauftragt ihre Fahrten im nördlichen Ilm-Kreis durchführen. Passagiere müssen davon ausgehen, dass es am gesamten Freitag zu starken Beeinträchtigungen kommen könne, so das Landratsamt. Arbeitgeber und Arbeitnehmer befinden sich in Tarifverhandlungen. Bisher wurde noch keine Einigung erzielt.

Am 8. Mai steht die dritte Verhandlungsrunde an.