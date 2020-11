Endlich ist es geschafft: Der Auftrag für den Breitbandausbau im Ilm-Kreis ist beschlossen. Landrätin Petra Enders (pl) spricht von einem „Kraftakt.“

Es sei ein kompliziertes, mehrstufiges Verfahren. Letztendlich hat sich die Thüringer Netkom GmbH durchgesetzt. „Das Volumen für den Breitbandausbau liegt bei 17 Millionen Euro und ist damit die höchste beschlossene Investition des Ausschusses für Bau, Wirtschaft und Verkehr.“

Allerdings würde der Ausbau nur zwei Prozent also 943 Haushalte im Ilm-Kreis betreffen, so Enders. Hintergrund ist ein Markterkundungsverfahren, bei dem es um einen objektiven Überblick über die technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten der Breitbandversorgung geht. Dabei müssen die regional tätigen Anbieter um Mitteilung der Ausbauplanungen für die Region in einem absehbaren Zeitraum gebeten werden, heißt es vom Bundesministerium für digitale Infrastruktur.

„Dieses Markterkundungsverfahren begann 2016 und die Anbieter mussten sagen, inwieweit sie bis Oktober 2019 den Breitbandausbau im Ilm-Kreis voranbringen“, erklärt die Landrätin. Nun erschließe der Kreis die noch fehlenden zwei Prozent, um eine flächendeckende digitale Infrastruktur zu schaffen. Der Fokus liege dabei auf den Schulen. Spatenstich für die Verlegung der Glasfasern ist für Mitte 2021 geplant, sodass Ende 2022 die Gymnasien, Berufs-, Gemeinschafts- und Regelschulen sowie 70 Prozent der Grundschulen über eine digitale Infrastruktur verfügen. Mitte 2023 sollen an Schulen an dieses Netz angeschlossen sein, plant Enders.

Die Landrätin ärgert sich aber über die Vorgehensweise. In ihren Augen ist der Breitbandausbau eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge und sollte zentral vom Bund aus geplant und durchgeführt werden. „Dadurch würden auch keine weißen und grauen Flecken entstehen.“ Denn die Wirtschaft würde sich natürlich nur die Stellen vornehmen, die rentabel sind. „Das kann ich auch verstehen.“ Nichtsdestotrotz freue sie sich aber, dass noch dieses Jahr der Vertrag zwischen Landratsamt und Thüringer Netkom GmbH unterschrieben werde.