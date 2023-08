Von den grundlegenden Funktionen einer Nähmaschine bis zu den verschiedenen Sticharten gibt es bei einem Nähkurs für Anfänger in der Volkshochschule Stadtilm so einiges zu erlernen. (Symbolfoto)

Nähkurs für Anfänger in Stadtilm

Stadtilm. Die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau bietet ab 1. September einen Nähkurs für Anfänger in Stadtilm an.

Alle, die gerne die ersten Schritte in die Nähkunst wagen wollen, können sich für den „Nähkurs für Anfänger“ anmelden, der am Freitag, 1. September, um 17 Uhr in der Außenstelle Stadtilm der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau beginnt. Der Kurs findet zu sechs Terminen alle zwei Wochen statt. Von den grundlegenden Funktionen einer Nähmaschine bis zu diversen Sticharten vermittle Kursleiter Gabor Sauerbrey alles, worauf beim Nähen geachtet werden muss. Schnell sollen erste Projekte entstehen. Eine Nähmaschine, Stoffschere, Lineal, Nadeln und entsprechende Garne sind mitzubringen. Stoffe können auch bei Sauerbrey erworben werden.

Informationen und Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de