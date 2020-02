Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Närrische Zeiten

In der Fußgängerzone kam mir am Montagmorgen ein Dreikäsehoch mit Feuerwehrhelm auf dem Kopf entgegen. Dazu eine blaue Jacke, die an eine Uniform erinnerte. Entweder ist der Kleine ein totaler Feuerwehr-Fan und rennt so oft wie möglich damit rum. Oder er war gerade auf dem Weg zum Fasching in seinem Kindergarten.

Es wird schon überall kräftig gefeiert. Etliche Faschingsvereine im Kreis stehen jedes Wochenende auf der Bühne und bereiten ihren Gästen ein paar kurzweilige Stunden. Ich ziehe den Hut vor dem Engagement aller Karnevalisten vor und hinter den Kulissen, die sich immer wieder Neues einfallen lassen. Und ich bewundere eine Kollegin, die sich freiwillig bereits ein halbes Dutzend mehrstündige Faschingsprogramme angeschaut und darüber berichtet hat.

Am 20.2.2020 werden mit dem närrischem Banküberfall in Arnstadt und dem Weiberfasching in allen Karnevalshochburgen die tollen Tage eingeläutet. Nicht ganz so lustig dürfte es am Donnerstag beim geplanten Stadtrat in Ilmenau und der eingeschobenen Ratssitzung zum Haushalt der Kreisstadt zugehen. Dabei hatte ich an dieser Stelle unlängst geschrieben, dass feiernde Stadträtinnen in Arnstadt in diesem Jahr keine Terminprobleme bekommen. Pustekuchen. So schnell ändern sich die Zeiten.