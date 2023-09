Naturerlebnis für Schulklassen im Museum Arnstadt

Arnstadt. Interessantes rund um Wald und Tiere können Kinder beim Natur-Infomobil und im Arnstädter Schlossmuseum lernen.

Das Natur-Infomobil „Lernort Natur“ ist am Donnerstag, 19. Oktober, im Arnstädter Schlossmuseum. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr präsentiert der Kreisjagdverband Weimar seine mobile Tierwelt mit anschaulichen Präparaten und einer Fühlbox. Im Anschluss an diese Präsentation steht eine Führung durch die aktuelle Sonderausstellung „Wald – Lebensraum, Ressource, Inspiration“ auf dem Programm. Diese zeigt Tierpräparate, Kunstwerke, Artefakte und historische Dokumente, die sich mit dem Wald als Wirtschafts- und Materialressource, als Arbeits- und Lebensraum sowie als Inspirationsquelle für die Menschen beschäftigen. Die Kinder und Jugendlichen haben anschließend die Gelegenheit, ihr erworbenes Wissen in einem Quiz unter Beweis zu stellen.

Das Interesse an dieser Veranstaltung sei groß, und die meisten Führungstermine, die im Halbstundentakt stattfinden, seien bereits reserviert, teil Stadtsprecherin Alexandra Lehmann mit.

Reservierungen für die noch verfügbaren Zeitfenster können von den Mitarbeiterinnen des Schlossmuseums telefonisch unter der Nummer: 03628/ 602932 oder per E-Mail an schlossmuseum@kulturbetrieb-arnstadt.de entgegengenommen werden.