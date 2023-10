Naturschauspiele im Schlossmuseum Arnstadt

Arnstadt. Zum fotografischen Streifzug durch Thüringen lädt der Naturfotograf Wolfgang Hock bei einem Vortrag am 26. Oktober im Schlossmuseum Arnstadt ein.

In einem Multivisionsvortrag erzählt der Naturfotograf Wolfgang Hock am kommenden Donnerstag, 26. Oktober, um 19 Uhr im Schlossmuseum in Arnstadt von seinen Streifzügen durch die Thüringer Natur. Seine Aufnahmen zeigen Naturschauspiele, wie sie nur selten zu erleben sind. Er lässt den Betrachter teilhaben an Winzigkeiten, die dem bloßen Auge sonst verborgen bleiben, und zeigt die Schönheit in ihrer ganzen Farbenpracht. Viele der Aufnahmen gelingen dabei nur mit viel Geduld und einer reichlichen Portion Glück. In seinem Multivisionsvortrag erzählt Wolfgang Hock außerdem auch die Geschichten, die sich hinter den Bildern verbergen.

