Naturschützer im Ilm-Kreis blicken auf das neue Jahr

Ilm-Kreis Nabu mit Mitgliederversammlung im März

Der Kreisverband Ilm-Kreis im Naturschutzbund Deutschland (Nabu) lädt alle Mitglieder und Förderer zu seiner nächsten Mitgliederversammlung am Sonnabend, 9. März 2024, um 15.00 Uhr nach Ilmenau ein. Die Naturschützer treffen sich im Schülerfreizeitzentrum, Am Großen Teich 2, in den Seminarräumen 1 und 2.

Der Kreisverband möchte Naturerlebnisse für Jung und Alt schaffen. „Einer der wichtigsten Bausteine unserer Arbeit ist die Umweltbildung. Denn Naturschutz hat nur Erfolg, wenn es gelingt, die Natur dem Menschen nahezubringen. Neben zahlreichen Veranstaltungen hat der Kreisverband mehrere Naturlehrpfade initiiert“, heißt es dazu auf der Internetseite des eingetragenen Vereins.

Anmeldungen per E-Mail: info@nabu-ilmkreis.de oder unter Telefon: 03628 / 585308