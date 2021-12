Neideck-Schule: Verbindung zwischen Historie und Digitalität

In das ehemalige Neideck-Gymnasium in Arnstadt ziehen die Regelschüler der Bechstein-Schule ein. Landrätin Petra Enders (Mitte) macht einen Rundgang mit Cathleen Enzian vom Liegenschaftsamt und Bauleiterin Carmen Henkel (links).

Arnstadt. Umzug für Arnstädter Bechstein-Regelschüler coronabedingt erneut verschoben

Das ehemalige Neideck-Gymnasium ist hell erleuchtet. Baulärm und Weihnachtslieder hallen durch das altehrwürdige Arnstädter Gebäude. Verschiedene Gewerke verrichten ihre Arbeiten. Eigentlich sollten die Bechstein-Regelschüler nach den Weihnachtsferien in ihre neue Schule einziehen. Doch auch dieser dritte Termin kann nicht gehalten werden.

Der Grund: Die Corona-Pandemie verbunden mit Lieferengpässen und mangelnden Fachkräften macht den Plänen einen Strich durch die Rechnung, begründet Landrätin Petra Enders (Linke). Der neue Termin sei für Mitte Februar angesetzt. Enders ist guter Hoffnung, dass der Umzug dann erfolgen kann und setzt auf das Verständnis von Eltern, Lehrern und Schülern. Die umfangreichen Arbeiten seien zwar zeitlich eng gestrickt gewesen, jedoch einzuhalten. „Wir hatten allerdings massive Lieferengpässe, es fehlte Material und dann ist uns eine Malerfirma abgesprungen“, berichtet Enders. Hinzu seien Quarantänefälle gekommen, sodass es an Arbeitern mangelte. Schwierigkeiten, die den Zeitplan durcheinandergebracht haben.

„Die Enttäuschung ist sehr groß“, sagt Schulleiterin Carola Gorke. Denn erst Anfang Dezember habe sie erfahren, dass die Schüler und Lehrer nicht zu den Weihnachtsferien umziehen. Dabei sind die Materialien und Bücher bereits in Kisten verpacken. Es sollte ein besonderes Weihnachtsgeschenk werden. Nun sitzen die Schüler zwischen Kisten und Kartons, die Lehrer müssen sich die entsprechenden Materialien zusammensuchen. Die Situation sei nicht leicht und die Vorfreude auf das neue Schulgebäude sei erneut gedämpft. „Wir versuchen nach der Schulschließung und dem Distanzunterricht den Jugendlichen wieder ein Stück Normalität und Verlässlichkeit zu geben, doch unter den Umständen ist das schwierig“, so Gorke. Auch die Schüler hätten sich im Vorfeld mehr Mitbestimmung und Einbeziehung gewünscht, denn trotz noch laufender Arbeiten wären sie gerne schon in ihre neue Schule eingezogen. Nun hoffen sie auf den Februar.

Die Klassenräume im Erdgeschoss sowie dem ersten und zweiten Obergeschoss der künftigen Regelschule „Am Schloss Neideck“ sind bereits fertig. Die neuen hochmodernen Tafeln sind mit Wlan verbunden und über Touchscreen zu bedienen. „Digitalisierung spielt hier eine wichtige Rolle“, sagt Enders. Es ist zwar eine traditionsreiche und über 100 Jahre alte Schule, doch im Inneren soll sie modern und vor allem digital aufgestellt sein. Eine Verbindung zwischen zwei Welten. Das zeigen auch die entsprechenden Fachkabinette, die ebenfalls über die neuste Technik verfügen. Der Umbau kostet knapp 6 Millionen Euro und wird vom Land mit knapp 4 Millionen Euro gefördert.

Ein Blickfang wird die Aula. Die Lampen strahlen wie Kronleuchter und verleihen dem Saal ein besonderes Antlitz. Dieser dient vor allem der Schule und als würdiger Ort für Zeugnisausgaben. Nicht nur in der Aula sind die historischen farbigen Fenster erhalten, auch im Gebäudekomplex selbst sind Ornamente und Türen geblieben. Das u-förmige Gebäude ist über vier Treppenaufgänge zu erreichen. Während die oberste Etage der Verwaltung gehört, die über einen eigenen Fluchtweg verfügt, dienen die untersten Räume als Umkleiden, Speisesaal, Küche und natürlich gehört ein Bereich dem Hausmeister. Der Speiseraum hat bereits einen persönlichen Touch durch die Bechstein-Schüler erhalten. Denn auf Ton gearbeitete Bilder sind bereits an den Wänden angebracht.

Zum Tag der offenen Tür und zum jährlichen Absolvententreffen werden die Pforten der neuen Regelschule „Am Schloss Neideck“ geöffnet. Die Arnstädter sollen sehen, wie sich das einstige Gymnasium verändert hat. Noch laufen die Arbeiten im historischen Gebäude, doch in zwei Monaten sollen dort Schüler und Lehrer einen neuen Lernort finden.