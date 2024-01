Neuapostolische Kirche im Thüringer Wald traditionell stark verbreitet

Gräfenroda In der Serie zur Zukunft der Kirche äußern sich nun Vertreter der Neuapostolischen Kirche. Die christliche Kirche ist zum Beispiel im Geratal seit mehr als 100 Jahren präsent.

Jedem, der Gräfenroda gen Liebenstein verlässt, fällt das moderne Gebäude mit dem roten, dreieckig aufstrebenden Haupthaus auf. 2008 weihte die Neuapostolische Kirche den Neubau in der Bahnhofstraße für die Gräfenrodaer Gemeinde ein. Seither haben die Gläubigen aus Gräfenroda, Frankenhain, Liebenstein und darüber hinaus ein modernes Gemeindezentrum. Im Geratal sind die Neuapostolischen aber schon viel länger. 1923 hatten sie in Frankenhain ihre Anfänge, weshalb sie das 100-jährige Jubiläum Ende April 2023 in Gräfenroda gefeiert hatten.

Einer der Gratulanten war Dominik Straube (CDU), Bürgermeister der Landgemeinde Geratal. Die Neuapostolische Kirche habe daran Anteil, dass der christliche Glaube für möglichst viele Menschen im Geratal als Reichtum erfahren werden könne. Er sprach nicht nur seine Anerkennung aus, er hinterließ seine Worte auch als schön gestaltetes Plakat, das noch heute jeder betrachten kann, bevor er den großen Saal im Gemeindezentrum betritt.

Demografische Entwicklung ist Herausforderung

Die Neuapostolische Kirche ist in Bezirke unterteilt. Die Kirchengemeinden des Ilm-Kreises gehören entweder zum Bezirk Gotha – also Ilmenau, Arnstadt und Gräfenroda – oder zum Bezirk Erfurt – Oberwillingen. Die größte Gemeinde ist die Ilmenauer (369 Mitglieder zum 24. Oktober 2023), gefolgt von Arnstadt (207) und Gräfenroda (168). Die Mitgliederanzahl ist in den vergangenen Jahren leicht rückläufig. Im Jahr 2020 gab 955 Neuapostolen im Ilm-Kreis, Ende Oktober 2023 waren es 906. Allerdings gewannen einige Gemeinden in den vergangenen vier Jahren Mitglieder dazu: Ilmenau (plus 30), Arnstadt (plus 6) und Gräfenroda (plus 12). Thüringenweit sank die Anzahl der Mitglieder im gleichen Zeitraum von 8115 auf 7565.

Die konstant rückläufigen Mitgliederzahlen resultieren nicht aus aktiven Kirchenaustritten. „Die demografische Entwicklung bereitet uns Sorgen“, erzählt Ralph Wittich. Der Apostel für Thüringen und Westsachsen rechnet damit, dass man wie alle anderen Kirchen weiter schrumpfen werde. „Was unsere Mitgliederzahlen betrifft, sind wir zufrieden. Wir werden uns aber nicht zurücklehnen“, sagt Wittich.

Glaubensgemeinschaft will Angebote unterbreiten

„Wie es sich entwickeln wird, wissen wir nicht. Es ist wichtig, dass wir Angebote schaffen“, ergänzt Uwe Weyh. Der Bezirksvorsteher für den Bezirk Gotha verdeutlicht, dass Kirche auch zukünftig gebraucht werde. Kirche sei für Menschen in Extrem- oder Notsituationen ein großer Halt. Kirche sorge aber auch für freudige Situationen. Bei den Gottesdienstbesuchen treffen sich Menschen verschiedenen Alters. Kirche wirke der Vereinsamung entgegen, indem Kontakte gepflegt werden. Die Gläubigen hören die Predigt und singen gemeinsam. „Wir sind eine singende Kirche“, betont Weyh.

Im Gräfenrodaer Gemeindezentrum treffen sich Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren nicht nur zum Sonntagsgottesdienst. Hier proben verschiedene Chorgruppen, hier übt das Orchester.

Ebenso wie die Connectkirche Arnstadt setzt die Neuapostolische Kirche auf das Ehrenamt. Priester, die die Gottesdienste leiten, sind ebenso Ehrenamtler wie die Gemeindevorsteher. Thomas Möller aus Martinroda ist seit elf Jahren Gemeindevorsteher in Gräfenroda. Er weiß, dass das nicht immer einfach ist bei der hohen Arbeitsbelastung. „Die Zeit schwindet“, räumt auch Weyh ein.

Junge Kirche feiert bald 161-jähriges Bestehen

Verglichen mit der Katholischen oder Evangelischen Kirche ist die Neuapostolische Kirche ist eine sehr junge Kirche, schildert Wittich. Der 27. Januar 1863 gilt als Geburtsstunde der Religionsgemeinschaft. Somit begeht die Kirche in wenigen Tagen den 161. Geburtstag. In Thüringen ist die Neuapostolische Kirche seit 1888 und im Thüringer Wald traditionell stark verbreitet.

Seit gut einer Dekade überwindet die Neuapostolische Kirche ihre zuvor selbstgewählte Abgrenzung nach außen und befindet sich nun in einem Öffnungsprozess, so Wittich weiter. Stolz ist Apostel Wittich auch, dass gut die Hälfte der Neuapostolischen die Gottesdienste besuchen – bei den Katholiken sind es zehn Prozent, bei den Evangelen drei Prozent.

Bundesweit bekennen sich in 1500 Kirchengemeinden rund 315.000 Christen zum neuapostolischen Glauben. Die Neuapostolische Kirche ist damit die viertgrößte christliche Kirche Deutschlands. Weltweit bekennen sich über zehn Millionen Menschen zum neuapostolischen Glauben. 1980 waren es noch 1,8 Millionen.