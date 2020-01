Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuauflage für Hettschdter Musiktage und Weckhey-Wiesel-Fest

Die ersten Karten für das Weckhey-Wiesel-Fest Ende Juni in Nahwinden sind bereits verkauft, ohne dass die Gäste wüssten, welche Band überhaupt spielt. Für Philipp Hofmann vom ausrichtenden weckhey-Verein ein gutes Zeichen. Zeigt es doch, dass Leute die Atmosphäre dieses eher familiären Open Air-Festivals schätzen und gern wiederkommen.

Die Veranstaltung mit etwa einem Dutzend Bands soll in diesem Jahr weiter wachsen. Vom 26. bis 28. Juni gibt es drei Tage lang Musik im Grünen. Offenbar hat sich das Festival, das in einem Garten am Ortsrand von Nahwinden gefeiert wird, in einschlägigen Kreisen herumgesprochen. Bis kurz vor Weihnachten hätten ihn 200 Bewerbungen von Bands erreicht, die gern spielen würden, erzählt Philipp Hofmann und wirkt etwas überrascht. „Früher haben wir die Bands angesprochen, ob sie kommen wollen. Nun melden sich Bands von Italien bis Tschechien oder auch aus Amerika, die sonst richtig große Hallen füllen“, so der junge Vereinschef. Aber manche würden für eine Stunde so viel Gage wollen, wie sie an Budget für das gesamte Wochenende haben. Also heißt es gut sichten und aussortieren.

Bei ihnen soll für alle Generationen und Musikrichtungen etwas dabei sein – von klassischem Rock und Pop über Elektro und Punk bis Blasmusik. Richtig gehört, es wird einen Blamu-Frühschoppen geben. Den Veranstaltern schwebt dafür ein Busshuttle aus den Dörfern der Region vor, damit auch möglichst viele Ältere an dem Event teilnehmen können. Details zum Programm sollen bald auf der Internetseite des Vereins zu finden sein.

Musiktage in Großhettstedt mit sieben Veranstaltungen

Das Programm für die 2. Hettschdter Musiktage dagegen steht bereits fest. Die Premiere war im Vorjahr gut besucht, deshalb gibt es vom 27. März bis 9. April eine Neuauflage mit sieben Veranstaltungen. Zu hören sind Rock und Bluses ebenso wie Piano-Soul und eine Liedermacherin, außerdem darf man sich auf einen Kabarettabend freuen. Das alles findet wieder im Werk zwo in Großhettstedt statt. Dass das ehemalige Bistro momentan keinen Pächter hat, erweist sich ausnahmsweise als Glücksfall. So ist hier zwei Wochen lang Platz für Kultur, ohne immer wieder umräumen zu müssen.

Außerdem hat sich der weckhey e.V. die Förderung des Sports auf die Fahnen geschrieben. Ursprünglich war er aus einer Gruppe von Radsportfreunden entstanden, die sich zu gemeinsamen Ausfahrten trafen und denen es wichtig war, dass in den Dörfern mehr los ist. 2015 gründeten sie den Verein, der im Februar Jubiläum feiert.

Straußenlauf mit Start und Ziel am Straußenhof

Seit 2016 veranstalten sie auch den Kleinhettstedter Straußenlauf, der 2020 seine fünfte Auflage am 12. Juni, ab 18 Uhr, mit Start und Ziel am Straußenhof in Kleinhettstedt erlebt. Erste Meldungen gingen bereits ein, freut sich Philipp Hofmann. Im vergangenen Jahr seien mehr als 100 Läufer gekommen. Erstmals wurden vier Strecken angeboten, darunter eine Nordic Walking-Tour. Teilnehmer kämen inzwischen auch aus Erfurt, Saalfeld und Jena. Großen Laufveranstaltungen wollen sie im Ilmtal trotzdem keine Konkurrenz machen, es soll alles im Rahmen bleiben und zu bewältigen sein.

Derzeit hat der weckhey-Verein zwölf Mitglieder im Alter zwischen Anfang 20 und Ende 50. Nicht viel angesichts der Fülle von Aufgaben. Aber sie hätten zum Glück zahlreiche engagierte Helfer und auch Sponsoren, ohne die solche Veranstaltungen nicht denkbar wären. Bei denen will man sich im Jubiläumsjahr besonders bedanken.

Veranstaltungen:

2. Hettschdter Musiktage vom 27. März bis 9. April im Werk Zwo in Großhettstedt mit Eule Müller (aus Erfurt, 27. März), Vait solo (aus Bad Aibling, 28. März), Fischer &Rabe (aus Nürnberg, 29. März), Markuz Walach (aus Kassel, 3. April), Tim Lothar (aus Dänemark ,5. April), Friederike. (aus Amt Wachsenburg, 7. April) und Anakonda (Kabarett aus Apolda , 9. April). Einlass ab 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Tickets im Vorverkauf: Senfmühlentenne in Kleinhettstedt und unter tickets@weckhey.de

5. Kleinhettstedter Straußenlauf am Freitag, dem 12. Juni, mit Start ab 18 Uhr und Ziel am Straußenhof in Kleinhettstedt, 1,5-Kilometer-Kinderlauf, 7 Kilometer Nordic Walking, Wertungsläufe über 5 und 10 Kilometer. Infos und Ausschreibung: www.weckkey.de

3. Weckhey-Wiesel-Fest vom 26. bis 28. Juni in Nahwinden mit mehr als einem Dutzend Bands verschiedener Stilrichtungen; Details in den nächsten Wochen auf der Internetseite: www.weckhey.de