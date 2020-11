Neue Ärztin in Großbreitenbacher Praxis

Tanja Mittelbach-Hoffmann ist am Mittwoch als neue Ärztin in Großbreitenbach begrüßt worden. Bürgermeister Peter Grimm (SPD) schaute persönlich in der Landarztpraxis von Dr. Matthias Ullrich vorbei. Mit ihm kam Stadtrat Hans Jürgen Beier (parteilos). Er hatte zur Begrüßung eine Kiste Äpfel dabei und sagte, er wisse aus eigener Erfahrung, wie wichtig eine gute ärztliche Versorgung im Ort ist.

Mittelbach-Hoffmann ist angehende Allgemeinmedizinerin und absolviert in der Praxis von Dr. Ullrich ihre Facharztausbildung. Zuvor hatte die Ärztin, die in Langewiesen wohnt, in den Ilm-Kreis-Kliniken in Ilmenau gearbeitet.

Über die neue Kollegin freut sich Dr. Ullrich: „Wenn sie nicht gekommen wäre, hätte ich nächstes Jahr allein arbeiten müssen.“ Eine seiner Kolleginnen befindet sich in der Babypause, eine andere will sich demnächst in Königsee selbstständig machen, verrät der Landarzt.

Dr. Ullrich sagt, dass sich eine Landarztpraxis von einer normalen Hausarztpraxis unterscheidet. „Weil es in der Umgebung keine Fachärzte gibt, müssen wir auf jedem Fachgebiet das Wichtigste können.“ Zudem stehen täglich fünf bis zehn Hausbesuche an, um die Patienten zu erreichen, die nicht mobil sind. „Aber es macht Spaß, weil man wirklich richtig Arzt sein kann“, sagt Dr. Ullrich, während er in einen weißen Ganzkörperschutzanzug steig. „Ich habe gleich Infektionssprechstunde.“

Eine Art Coronamobil soll nächste Woche vor der Praxis aufgestellt werden, sagt Dr. Ullrich. In dem Wohnmobil mit Vorzelt soll dann die Infektionssprechstunde abgehalten werden. Das ist nötig, um vermeintlich Infizierte von den anderen Praxisbesuchern besser fernzuhalten, so der Arzt. „Falls wieder ein Ort wie Neustadt unter Quarantäne stehen sollte, kann der Wohnwagen gleich als mobile Arztpraxis aufgestellt werden“, so Dr. Ullrich weiter.

„Wir haben aktuell in Großbreitenbach keinen Coronafall“, sagt der Arzt, „dafür aber viele andere Krankheiten.“ Kinder erkälten sich durch das Lüften, die Menschen trauen sich nicht zum Arzt, weil sie Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus haben, beobachtet der Mediziner.

Er empfiehlt, das Immunsystem zu stärken. „Und die Leute müssen gut eingestellt sein, egal ob sie Diabetes oder Bluthochdruck haben“, so Dr. Ullrich mit Blick auf die Befürchtungen. Seiner Meinung hat Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme, weshalb das Virus im Vergleich zu anderen Ländern bislang nicht so viel Schaden anrichten konnte.