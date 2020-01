Neue Bach-Ausstellung in Arnstadt kommt gut an

Seit Mitte November letzten Jahres ist die neue Sonderausstellung „Hörbarer Glaube – Johann Sebastian Bach in Arnstadt“ im Dachgeschoss des Arnstädter Schlossmuseums zu sehen. Es ist vor allem die neue Art und Weise, wie man sich in den vier Räumen Bach nähern kann, die Besucher anlockt. „Die Licht-Klang-Installation oder auch die zeitgemäße, frische und moderne Gestaltung sprechen die Besucher an“, zieht Museumschefin Antje Vanhoefen ein erstes Zwischenfazit.

In der Sonderausstellung werden auch die Lehre von der Kirchenlieddichtung und die tiefe Religiosität im 17. Jahrhundert – einschließlich des damals vorherrschenden Aberglaubens – besonders beleuchtet. Bach lebte in dieser Zeit, sie hat ihn geprägt, das belegen auch die präsentierten Zeitzeugenaussagen über ihn und über mit ihm und seiner Zeit verbundenen besonderen Ereignissen. „Wir haben ganz bewußßt auch auf die kindliche Ebene geachtet“, so Vanhoefen. Seien es die Dioramen (Schaukästen), durch die Kinder gucken können, die kleinen Holztafeln, mit denen m,an Bach spielerisch entdecken kann oder die Schreibwand, auf der sie ihre Eindrücke hinterlassen. All das komme sehr gut an.

Natürlich waren die Arnstädter bislang eher die herkömmliche Art und Weise einer Ausstellung über Bach gewohnt. Doch in der Museumslandschaft sei laut Vanhoefen viel im Umbruch, die Zeiten, in denen die Besucher damit zufrieden sind, „mit den Händen in den Taschen und sich nur flüsternd unterhaltend durch die Räume zu gehen sind vorbei.“ Auch dem trage man mit der neuen Sonderausstellung in Arnstadt jetzt Rechnung. „Das habe ich jetzt aber so nicht erwartet“ höre man von vielen Besuchern und nimmt es durchaus als Kompliment.

Nach den Erfahrungen der jetzt gut zwei Monate Ausstellungsdauer hat sich der Aufwand der Umgestaltung der vier Räume für Vanhoefen „durchweg und unbedingt gelohnt“. Und weil das Konzept und die Gestaltung so gut ankommt, könne man sich in Zukunft durchaus Sonderausstellungen zur Bach-Dauerausstellung – oder auch zu den anderen im Haus – vorstellen.