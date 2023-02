Neue Bäume für Siegelbach

Im Rahmen der aktuellen Stadtbaumpflanzung werden in den kommenden Wochen im Arnstädter Ortsteil Siegelbach neue Laubbäume gepflanzt. (Symbolfoto)

Siegelbach. In Siegelbach werden fünf neue Laubbäume gepflanzt. Kranke Blaufichte soll gefällt werden. Ersatzpflanzung in Planung.

Im Rahmen der aktuellen Stadtbaumpflanzung werden in den kommenden Wochen im Arnstädter Ortsteil Siegelbach fünf neue Laubbäume im Bereich zwischen Gerabrücke und Bahnübergang gepflanzt.

Damit wird laut Stadtverwaltung Arnstadt die vorhandene Grünfläche aufgewertet und der Biotopverbund im Ort unterstützt. In diesem Zusammenhang wird eindringlich um einen schonenden Umgang mit den neuen Pflanzen gebeten, damit diese gut anwachsen und sich zu stattlichen Bäumen entwickeln können.

Auch für die kranke Blaufichte, die den Siegelbachern in der Vergangenheit als Weihnachtsbaum diente, sei eine Nachpflanzung geplant. Seit längerem werde der alte Baum, der immer mehr Nadeln verliert, vom Ortsteilbürgermeister und der Arbeitsgruppe Stadtgrün beobachtet. Dabei sei festgestellt worden, dass die Baumkrone von der Spitze her abstirbt. Deshalb wurde die Fällung des Baumes veranlasst, die der Baubetriebshof in den nächsten Tagen ausführen wird. Die Nachpflanzung soll im Herbst 2023 beziehungsweise Frühjahr 2024 erfolgen.