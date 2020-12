Neue Bürgerinitiative im Amt Wachsenburg

„Ein Großprojekt und einige weitere Leuchtturmprojekte entstehen mitten vor unserer Tür. Das größte Industriegebiet Erfurter Kreuz weit und breit mit tausenden von neuen Arbeitsplätzen und einem noch nicht überschaubaren Bedarf an Infrastruktur soll hier entstehen. Es ist der Wille unserer Landesregierung und der Kommunalpolitik, an diesem Ort hochtechnologische Produkte fertigen zu lassen. Das birgt Chancen und große Gefahren zugleich und hat Auswirkungen auf das Leben der heutigen und zukünftigen Generationen rund um und in den Ortschaften“, so der Rehestädter Enrico Scherf gegenüber unserer Zeitung.

Seinen Worten zufolge geht es den Organisatoren vor allem um Information, Transparenz und Bürgerbeteiligung, um „das Bürgerwohl und die Lebensqualität zu sichern und auszubauen, um Unabhängigkeit und überparteiliches Arbeiten“, sowie um Umwelt- und Naturschutz sowie Nachhaltigkeit.



„Wir wollen mit unserem Engagement dafür Sorge tragen, dass bei der Erschließung und Erweiterung von Gewerbe- und Industriegebieten in unserer Region die verantwortlichen Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft den Verbund ‚Mensch, Ökologie und Ökonomie‘ als eine Verpflichtung bei den zu treffenden Entscheidungen gegenüber unseren heutigen und nachfolgenden Generationen wahrnehmen und ihre Entscheidungen gemeinsam mit den Menschen und für die Menschen treffen, die heute und morgen ihren Lebensmittelpunkt in mittelbarer oder unmittelbarer Nähe von Gewerbe- und Industriegebieten haben oder auch suchen werden“, so Scherf weiter.

Die Bürgerinitiative strebe konstruktive Dialoge mit den Entscheidungsträgern an, deren Ziel es sei, tragfähige Lösungskonzepte und Verständnis unter Anwendung des Verbundes „Mensch, Ökologie und Ökonomie“ zu schaffen. „Wir wollen Veranstaltungen zur Information und zum Austausch der betroffenen Bevölkerung organisieren, Bedarfe eruieren und ein gemeinsames Bild für unsere Zukunft zeichnen und dann auch voranreiben“, sagt Scherf.



Neben der Transparenz und Einbindung der Einwohner durch die Verwaltung des Amtes Wachsenburg seien auch die Digitalisierung, Energie, Infrastruktur und Verkehr sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wichtige Themen. Weiterhin gehe es den Initiatoren um Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen für die Dörfer, den öffentlichen Personennahverkehr, um die Zukunft der Schul- und Bildungseinrichtungen sowie um altersgerechtes Wohnen.



Laut Scherf gibt es bereits viele Anfragen zur Mitarbeit und Angebote zur Unterstützung aus allen Orten des Amtes Wachsenburg, im Januar soll es konkretere Absprachen geben. „Wir wollen ganz einfach mit allen Entscheidungsträgern zusammenarbeiten, damit deren Vorgehen auch im Sinne aller Einwohner ist“, sagte Scherf am Mittwoch.