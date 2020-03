Neue Heizung für Wipfras Kindergarten

Das Ende ihrer Lebenszeit erreicht hat die Heizung im Kindergarten in Wipfra. „Es handelt sich um eine Ölheizung aus den frühen 1990er-Jahren“, erklärte Ortsteilbürgermeister Dietmar Krause (CDU) jüngst beim Dorfrundgang mit Bürgermeister Frank Spilling (parteilos). Noch funktioniere die Heizung zwar, perspektivisch müsse sie aber ausgetauscht werden.

Krause wies Spilling darauf hin, dass es gerade ein Förderprogramm für Kommunen gebe, mit dem der Austausch solcher veralteten Anlagen angekurbelt werden solle. Bis zu 45 Prozent der Kosten würden übernommen.

Spilling versprach, sich das Förderprogramm anzuschauen und die nötigen Schritte einzuleiten.

Ebenso will er sich um ein Problem kümmern, dass die Neurodaer umtreibt. Der Wasserverband Navi hat angekündigt, zwei Tiefenbohrungen im Ort abzusenken. Dies gab es schon einmal. Daraufhin fielen Brunnen und zwei Teiche trocken. Nun befürchten die Anwohner und der Angelverein, dass auch die anderen Teiche austrocknen könnten. Spilling will in Erfahrung bringen, welche Behörde die Bohrungen genehmigt hat und ob man noch reagieren kann.