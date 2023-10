Neue Kurse an der Volkshochschule

Ilm-Kreis. Kochkurse und Onlineangebote sprechen viele Interessierte an.

Gleich mehrere spannende Kurse bietet in den nächsten Tagen die Volkshochschule an.

An Schülerinnen und Schüler richtete sich die Online-Veranstaltung „Superhirn – Vokabeln lernen im Sekundentakt“, die am 12. Oktober um 16 Uhr beginnt.

In Ilmenau wird am 16. Oktober ab 16 Uhr der Vortrag „Immunstark mit Kneipp“ angeboten.

Am 19. Oktober sind Grundschüler ab 14 Uhr zum „After-Scholl-Waldbaden“ eingeladen. Anmelden sollten sie sich idealerweise im Klassenverband, der Kurs findet dann im Umfeld der Grundschule statt.

In der Volkshochschule in Arnstadt wird am 17. Oktober ab 18 Uhr gekocht, und zwar „Vegetarisches aus aller Welt“.

Im Club Lebensart in llmenau startet am 18. Oktober ab 17 Uhr ebenso ein Kochkurs, der Indien zum kulinarischen Thema hat.

„Fünf Wege zu einem perfekten Gedächtnis“ ist das Thema eines Online-Kurses, der am 21. Oktober von 9 bis 16.30 Uhr angeboten wird.

Das erfolgreiche Moderieren von Dienstbesprechungen und Konferenzen erlernen Interessierte in einem ganztägigen Präsenzkurs, der am 21. Oktober von 10 bis 16.30 Uhr in der Volkshochschule in Ilmenau auf dem Programm steht.

Anmeldungen zu allen Kursen sind möglich unter Telefon: 03628/ 61070 oder 03677/64550.