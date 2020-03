Neue Nistkästen für den Arnstädter Heimattierpark

Seit einigen Tagen ist wieder die Nist- und Brutzeit der Singvögel in unseren Breiten zu beachten. Laut Bundesnaturschutzgesetz gilt der Zeitraum vom 1. März bis 30. September als Schonzeit und beim Pflege- und Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern ist besondere Rücksicht auf brütende Vögel zu nehmen.

Um diesen Singvögeln im Arnstädter Heimattierpark noch bessere Brutbedingungen zu geben, haben die Mitarbeiter vom Johannes-Falk-Projektes in den Wintermonaten gesägt, gebohrt und gehämmert. Die neue Leiterin des Johannes-Falk-Projektes Melanie Mund und Vorarbeiter Henry Jacob, er löste nach 17 Jahren Kurt Gressler im Arnstädter Tierpark ab, erarbeiten Pläne für die neuen Nistkästen. Denn jeder Vogel braucht für sein Nistplatz ein spezielles Einflugloch.

Dieses Herstellen der Nisthilfen war erforderlich, weil im letzten Jahr mehrere Bäume im Gelände des Tierparkes zurückgeschnitten oder gar gefällt werden mussten. Dies erfolgte jedoch in Absprache mit Ulrike Nüßler von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises. Um so erfreulicher ist jetzt, dass über 20 dieser verschiedener Brutmöglichkeiten – für Spatzen, Kohlmeise, Blaumeise, Schwalbe, Kleiber oder Mauersegler von den Mitarbeitern vom Falk-Projekt hergestellt wurden. Für die große Freifläche im Tierpark und an der Sittichanlage wurden zusätzlich zwei große Futterhäuschen gebaut, die dann täglich befüllt werden.

„Natürlich gibt es schon zahlreiche Nistkästen im Tierpark, auch im Hopfengrund“, erzählt Tierparkleiter Maik Wedemann. „Auch wurden wir schon vom Nabu mit der Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“ ausgezeichnet und wenn unser Insektenhotel und unser Schaukasten mit Bienen wieder bestückt ist, haben wir wieder tausende Tiere hier im Tierpark“, so Wedemann.

Aber nicht nur für den Arnstädter Heimattierpark wurden von den Mitarbeitern des Falk-Projektes Nistkästen angefertigt. „Wir haben einen super Tafelgarten im Floraweg in Arnstadt, und genau dort werden in den nächsten Tagen weitere Nisthilfen aufgestellt oder angebracht“, erzählt Melanie Mund.

Und wer jetzt mit seinem Kind für den eigenen Garten noch Kasten selber bauen möchte, der sollte sich ranhalten. Und ganz wichtig ist: die Größe des Einfluglochs für die verschiedenen Vogelarten. Weitere Informationen zu dessen Durchmesser, die besten Holzarten für diesen Zweck und die Größe je nach Vogelart, gibt es auf vielen Internetseiten des Naturschutzbundes Deutschland nachzulesen.