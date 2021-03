Neue Partei Freie Wähler Ilm-Kreis will in den Landtag

Ilm-Kreis. Finanzielle Ausstattung der Kommune, Infra- und Verwaltungsstruktur als Schwerpunkte der Arbeit

Die neu gegründete Kreisorganisation der Freien Wähler Ilm-Kreis will in den Thüringer Landtag. „Wir wollen die Fünf-Prozent-Klausel überwinden und als Kreis präsent sein“, sagt der Gründungsvater und Vorstandsvorsitzende Georg Bräutigam.

Die Mitglieder der neuen Partei seien schon jetzt in verschiedenen Ämtern aktiv – ob im Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag, als berufene Bürger oder in den Vereinen. Sie würden die Probleme der Menschen in der Region kennen. „Wir sind an der Basis“, so Bräutigam. Und mit dem Einzug in den Landtag wollen sie als Freie Wähler Ilm-Kreis diese Belange vertreten und vor allem die Städte und Gemeinden stärken. Georg Bräutigam sagt: „Die Menschen leben nicht in einem luftleeren Raum Thüringen, sondern in den Städten und Gemeinden und dort müssen gute Bedingungen für uns alle geschaffen werden.“

Schwerpunkte wären in ihrer Arbeit die finanzielle Ausstattung der Kommune, die Infrastruktur und die Verwaltungsstruktur.

„Wir wollen ein Stück Bürokratie abbauen“, unterstreicht Bräutigam. Ziel der Partei sei es, sich auf Landesebene für eine „vernünftige Politik zum Wohle der Bürger“ einzusetzen. „Die Sacharbeit und die Vernunft müssen vor allen ideologischen Zwistigkeiten und politischem Geplänkel, im Vordergrund der Politik in den Kommunen, aber vor allem im Land stehen.“ Die Kreisorganisation sei konservativ eingestellt, könne aber „Politik mit allen machen“, erklärt der Vorsitzende.

Der einstimmig gewählte Vorsitzende der neuen Partei ist Georg Bräutigam aus Arnstadt.

Als gleichberechtigte Stellvertreter des Vorstandes wurden Mathias Nicolai aus Ilmenau/Gehren und Silvio Pahlke aus Geraberg, Landgemeinde Geratal, gewählt.

Ebenso wurden Silvio Wilhelm aus Stadtilm als Schatzmeister und Heike Bluhm, Landgemeinde Großbreitenbach, als Beirätin einstimmig gewählt.