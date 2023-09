Neue Preise im Thermometermuseum in Geraberg

Geraberg. Der Gemeinderat folgt einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung der Landgemeinde Geratal.

Ab dem 1. Januar 2024 gelten im Deutschen Thermometermuseum in Geraberg neue Eintrittspreise mit moderaten Erhöhungen. Wie Stefan Walther, Hauptamtsleiter der Landgemeinde Geratal, auf der Gemeinderatssitzung am Donnerstag in Gossel informierte, gelte es den erhöhten Kosten für Energie, Personal und Gebäudeerhaltung sowie dem verbesserten musealen Angebot Rechnung zu tragen. Die Gemeinderäte stimmten dem einstimmig zu.

Die letzte Erhöhung der Eintrittspreise gab es im Januar 2021. Seit Jahren steigen die Besucherzahlen. Zum Stichtag 22. September 2023 haben schon 1499 Gäste das Museum besucht – so viele wie in den Jahren zuvor nicht. 2019 übernahm die Landgemeinde Geratal die Einrichtung.