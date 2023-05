Neue Pylonenfür Ilmenau

Carolin Schmidt, Regionalmanagerin des Thüringer Bogens, Landrätin Petra Enders und Ilmenaus Bürgermeisterin Beate Misch vor dem Pylon in der Erfurter Straße in Ilmenau.

Ilmenau. Werbeträger machen auf starke Wirtschaftsregion aufmerksam:

Nach Arnstadt und dem Erfurter Kreuz wurden nun auch Ilmenaus Ortseingänge mit neuen Pylonen ausgestattet. Die Werbeträger ersetzen die älteren Hinweisschilder und stehen für die Wirtschafts- und Wissenschaftsregion Thüringen Bogen. Zudem seien sie ein Aushängeschild für unternehmerisches Engagement, so Landrätin Petra Enders (parteilos). Insgesamt 14 Pylonen wurden bislang neu gestaltet, heißt es. Sie entstanden in Kooperation der Landkreise Ilm-Kreis und Gotha sowie der Städte und Gemeinden. Ziel sei es, die Region als attraktiven Wirtschaftsort sichtbar zu machen. Weitere Pylone befinden sich am Grenzhammer, in der Schleusinger Allee, Bücheloher Straße sowie in den Gewerbegebieten Ehrenberg-Ost und In den Folgen.