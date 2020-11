„Das war mal die Halterung ihrer Turmzier.“ Ronny Irmer streckt Dornheims Bürgermeister Burkhard Walther (CDU) eine marode wirkende Metallhülse entgegen, in der ein zersplittertes Stück Holz steckt. „Da war ja wirklich nichts mehr zu reparieren“, entgegnet das Gemeindeoberhaupt.

Die Reste der alten Turmknopfhalterung lassen keine Fragen offen: Sie war so defekt, dass sie ausgetauscht werden musste. Foto: Hans-Peter Stadermann

Neugierig wandert kurz darauf sein Blick nach oben. Denn an der Kirchturmspitze haben sich Daniel Bennewitz und Udo Geilert angeseilt. Sie gehören ebenso wie Ronny Irmer zum Team Alpin aus Dresden. Fachleute, die unter anderem darauf spezialisiert sind, Kirchendächer zu reparieren, ohne dass Gerüste gestellt werden müssen.

Normalerweise hätte die erst 1983 aufgesetzte Turmzier noch nicht repariert werden müssen. Im August 2019 schlug jedoch ein Kugelblitz in die Kirchturmspitze ein und schädigte die Kugel so stark, dass sie demontiert werden musste.

Firma KunstGut aus Dresden arbeitete die Kugel wieder auf und fertigte eine neue Wetterfahne an. Das Team Alpin war nun dafür zuständig, die Turmzier wieder auf Bachs Traukirche zu befestigen.

„Natürlich schlummert in der Kugel wie in den Jahrzehnten zuvor wieder eine Kapsel“, betont Pastorin Cornelia Engelke. Erst Ende Juli hatten sie und Vertreter des Gemeindekirchenrats die alte Kapsel geöffnet. Sie hatte ein wenig Feuchtigkeit gezogen. Alte Fotos waren dadurch verdorben, einige Münzen bröckelten. Die übrigen, teils sehr alten Dokumente waren aber in einem erstaunlich guten Zustand.

Bürgermeister Burkhard Walther zeigt den gut verpackten Speicherstick, der unter anderem 400 Seiten Ortschronik enthält. Foto: Hans-Peter Stadermann

Das älteste Stück, ein Brief, stammt aus dem Jahr 1789, auch ein winziger Zettel aus dem Jahr 1871 findet sich.

„Die neue Kapsel ist ein Drittel kleiner als das Vorgängermodell“, so die Pastorin. Zudem stammt sie aus reinem Kupfer. Das soll die Dokumente künftig besser vor Verwitterung schützen. „Wie viel wir reinbekommen, müssen wir aber sehen“, verwies sie darauf, dass zusätzlich zu den alten Unterlagen auch neue Schriftstücke nach oben befördert werden sollten.

Die Dornheimer hatten sich über die Frage, was in der Turmzier aufbewahrt werden soll, wochenlang den kopf zerbrochen. Der Bürgermeister setzte auf moderne Speichermedien: Er bespielte einen Stick mit der 400 Seiten starken Ortschronik verschiedenen Bildern und Karten. Verstaut wurde er in einer Kapsel, die auch in der Weltraumtechnik zum Einsatz kommt. Sie soll verhindern, dass der Speicher zerstört wird.

Eine riesige, schon brüchige Flurkarte musste daher nicht mehr in die Kapsel eingefügt werden – sie befindet sich auf dem Stick. Die zerstörten Fotos blieben ebenso am Boden wie eine Renovierungsbeschreibung des Kirchturms, denn der sieht inzwischen gänzlich anders aus.

Pastorin Cornelia Engelke hat genau notiert, welche Dokumente in der Hülse waren und welche neu eingefügt werden sollen. Foto: Hans-Peter Stadermann

Dann war Fingerspitzengefühl gefragt: Die aktuelle Tageszeitung wurde ebenso wie der Brief von Georg von Witzleben aus dem Jahr 1913, diversen Geldscheinen, einer Beschreibung des Pfarrers Frommhagen zur kirchlichen Lage im Jahr 1983, alten Exemplaren der Zeitschriften „Glaube und Heimat“ und „Der deutsche Landarbeiter“ gerollt. Hinzu kam ein aktueller Bericht des Freundeskreises zur Erhaltung der Traukirche. Günter Seever hatte zu Papier gebracht, wie einst die LPG gegründet wurde und wie heute Landwirtschaft in Dornheim funktioniert. Der Gemeindekirchenrat beschrieb das aktuelle Gemeindeleben und fügte ein Fotos des Konfirmationsjahrgangs 2020 bei. Auch ein sehr persönlicher Brief an die nachfolgenden Generationen fand Platz. Historische und neue Münzen kamen in die Hülse – und eine Maske, die an die Einschränkungen, die Corona derzeit mit sich bringt, erinnern soll. „Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich alles passt“, sagt die Pastorin, ehe Ronny Irmer die Kapsel wetterfest verschließt.

Stück für Stück reicht er schließlich Halterungen, die Kapsel, die Wetterfahne, die Kugel nach oben. Kurz nach 16 Uhr ist es so weit: Dornheims Traukirche hat eine neue Turmzier, die weithin sichtbar golden in der Herbstsonne glänzt.

„Pandemiebedingt konnten heute kaum Interessierte teilnehmen“, verweist die Pastorin auf die geltenden Kontaktbeschränkungen. Allerdings ist bereits ein Gemeindeabend in Vorbereitung, an dem vorgestellt werden soll, was sich alles in der Kapsel befand und was neu hinzukam. „Über Leader-Mittel konnten wir einen Beamer anschaffen“, verrät Engelke. So können die Dokumente später stark vergrößert auf einer Leinwand vorgestellt werden. Burkhard Walther wird zudem Auszüge aus der Ortschronik vorstellen.

Der Gemeindeabend soll in der Traukirche stattfinden. „Allerdings geht das erst, wenn die Pandemie abgeebbt ist“, bedauert die Pastorin, dass größere Veranstaltungen bis dahin abgeblasen werden müssen.