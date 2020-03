Neue Turmzier wird gesetzt

Die neu angefertigte Turmzier der Kirche Dosdorf wird am Sonntag an ihrem angestammten Ort, der Spitze des Kirchturms, angebracht, teilt Pfarrer Thomas Kratzer teil. Mit dem Aufsetzen der Bekrönung wird das Ende der sechsmonatigen Bauarbeiten sichtbar.

In dieser Zeit musste die alte Haube des Kirchturms abgenommen und durch eine neue Haube ersetzt werden. „Die Arbeiten waren notwendig, nachdem gutachterlich festgestellt wurde, dass durch Ausscheidungen der Fledermäuse in ihrer Wochenstube das Holz so stark angegriffen war, dass die Statik der Haube und mithin die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden konnte.“

Mit der Neuanfertigung und dem Aufsetzen der Haube wurde zugleich Sorge dafür getragen, dass neben der Statik auch die Fledermäuse Bedingungen vorfinden, um ihre Wochenstube wieder einzurichten. Die Investitionen beliefen sich auf 330.000 Euro. Bauherr ist die Stiftung Fledermaus gewesen.

Vor dem Aufsetzen der Turmzier feiert die Kirchgemeinde um 10 Uhr einen Gottesdienst in der Kirche, zu dem die Partnergemeinde aus Möglingen/Baden-Württemberg ihr Kommen zugesagt hat. Der Gottesdienst wird musikalisch ausgestaltet vom Posaunenchor der evangelischen Kirchgemeinde Arnstadt. Gemeindeglieder und Gäste sind herzlich willkommen. Im Anschluss an die Bekrönungsfeier werden im Feuerwehrhaus Speisen und Getränke angeboten.