Diskussionsbedarf bietet der Neubau der Arnstädter Turnhalle im Kreistag. Im Antrag der Landrätin Petra Enders (pl) geht es zum einen um die Machbarkeitsstudie eines Neubaus für mindestens zwei Felder. Zum anderen soll geprüft werden, ob und in welcher Höhe Gelder über die Sportstätten- und Schulbauförderrichtlinien beantragt werden können.

Zu Begründung erklärt Enders, dass der Schulstandort des Melissantes-Gymnasium derzeit den Sportunterricht in zwei Hallen abdeckt – eine Halle mit drei Feldern aus dem Jahr 1998 und eine sanierungsbedürftige Einfeld-Halle aus dem Jahr 1973. Letztere wird zudem noch durch die Emil-Petri-Schule genutzt. Zieht die Bechstein-Regelschule an den Schlossplatz, benötigt auch sie Kapazitäten, die die jetzigen Hallen nicht bieten, so Enders.

Sobald die Regelschule „Ludwig Bechstein“ in das ehemalige Neideckgymnasium zieht und zur Regelschule „Am Schloss Neideck“ wird, sollen die Regelschüler die Einfeld-Sporthalle für ihren Unterricht nutzen. Das bedeutet wiederum, dass die Gymnasiasten lediglich die Dreifelder-Halle zur Verfügung haben.

Durch den neuen Standort kann sich die Regelschule zu einer „durchgängigen Dreizügigkeit mit maximal 18 Klassen entwickeln“, so die Landrätin weiter. Damit sei der Sportunterricht in der Käfernburger Straße aber „definitiv nicht mehr gewährleistet“. In einem Turnhallen-Neubau mit mindestens zwei Feldern könne der „lehrplangerechten Sportunterricht“ in der Regelschule als auch teilweise am Gymnasium abgedeckt werden.

Um die Überlegungen zu stützen, reicht die Landrätin noch eine Übersicht mit zusätzlichen Informationen ein. In der Übersicht steht detailliert, welche Klasse wie viele Stunden Sportunterricht hat und wie viele Stunden die jeweilige Einrichtung absichern muss. Die Planungen für den Neubau sind laut Beschluss in den kommenden zwei Jahren vorgesehen, die Arbeiten selbst werden im Zeitraum 2022 bis 2024 durchgeführt. Die aktuellen Grobkosten würden für eine Zweifeld-Sporthalle bei knapp vier Millionen Euro liegen.

Die CDU/FDP-Fraktion bringt einen Änderungsantrag ein. Sie fordert, dass zunächst die Schulnetzplanung bis 2024 durch den Kreistag verabschiedet wird, um den „Bedarf für den Schulsport der Schulen in Arnstadt festzustellen“. Im nächsten Schritt soll in einer Machbarkeitsstudie festgestellt werden, an welcher Schule Bedarf besteht und wo dieser abgedeckt werden kann. „Erst danach können Grobkosten berechnet und diese im Haushaltsplan verankert werden“, so die Fraktion.

Kritische Worte kommen zum Änderungsantrag von Eleonore Mühlbauer (SPD). Denn eine Beplanung der Leistungsphase eins und zwei aller Turnhallen in Arnstadt wäre ein „immenser finanzieller Aufwand“ und letztendlich „Geldverschwendung“. Deshalb sieht sie den Antrag auch als „nicht zielführend“ an. Die Verwaltung hingegen habe einen Vorschlag gemacht, dieser müsste mittels einer Zeichnung umgesetzt werden, um zu schauen, ob am vorgeschlagenen Standort gebaut werde könne.

Nach Beratungspause und einem Gespräch der Landrätin mit den Fraktionsvorsitzenden zieht Petra Enders ihren Antrag zurück. Damit ist der Änderungsantrag der CDU/FDP-Fraktion hinfällig. Allerdings wird der Antrag zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum Ersatzneubau der Halle und einer Mensa als Grundsatzbeschluss gefasst.