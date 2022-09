Neue Wege gehen

Astrid Reidemeister-Danz beleuchtet die Motive für einen Ortswechsel und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben.

Was ist Reisen? Ein Ortswechsel? Keineswegs! Beim Reisen wechselt man seine Meinungen und Vorurteile. Vollkommen richtig. Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben. Stimmt leider auch.

Was Weltanschauung wirklich bedeutet, hat Alexander von Humboldt in allen Facetten erfahren. Er bereiste eine für ihn und für die meisten Europäer unbekannte Welt. Die Menschen, Tiere und Pflanzen sowie die geologische Umwelt bildeten für ihn eine untrennbare Einheit. Wenn wir in den letzten Ferienwochen unterwegs waren, sind wir meist als Touristen in die „weite Welt“ gefahren. Dass es noch andere Gründe gibt, seinen angestammten Wohnort zu verlassen, wissen nicht nur die Menschen, die aus humanitären und wirtschaftlichen Gründen unterwegs sind.

Dieses Reisen in die unbekannte Ferne hat auch 1860 im Kinderlied „Hänschen klein“ von Franz Wiedemann seinen Niederschlag gefunden. Es geht im Original nicht um einen Jungen, der von zuhause ausreist und reumütig zu seiner Mutter zurückkehrt, sondern um einen jungen Mann, der auswandert; hinausgeht in die unbekannte, vielleicht auch feindliche Welt. „Sieben Jahr‘ trüb und klar, Hänschen in der Fremde war.“ Das Lied stammt aus dem Band „Alte Lieder, neue Worte“ im Rahmen der Sammlung „Samenkörner für Kinderherzen“.

Schon früh mussten nicht nur Kinder mit Abschied und Verlust liebender Menschen leben. Ein Trost war dann die glückliche Heimkehr des „großen Hans“. Hunger, Krieg und Verfolgung aus den unterschiedlichsten Gründen trieben und treiben Männer, Frauen und Kinder aus ihrer Heimat. Verraten und als Soldaten nach Amerika verkauft wurden junge hessische Männer. Als Kanonenfutter dienten sie ihren Landesherren als sprudelnde Geldquelle.

Der Bau der Werrataleisenbahn um 1850 vertrieb durch die folgende Arbeitslosigkeit der Flößer 630 Menschen aus Wernshausen im Thüringer Wald nach Amerika. Dort hofften sie ohne Hunger und Not überleben zu können und im das gelobte Land eine neue Heimat zu finden. Die Heimat zu verlassen und damit die Wurzeln seiner Identität zu kappen ist ein häufig wiederkehrendes Motiv in der Welt- und Religionsgeschichte.

Im Alten Testament erfahren wir von Abraham, dass er sein Vaterland und seine Familie verlassen soll. In einer anderen Erzählung wird von Josef berichtet, dass er von seinen Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft wird. Beide Erzählungen gehen nach langen schweren Jahren dennoch gut aus.

Genau vor 300 Jahren fanden verfolgte Böhmische Christen in Herrnhut in der Nähe von Görlitz eine neue Heimat. Neue Wege zu gehen, egal ob freiwillig oder aus Zwang, ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Dazu braucht es Mut, Vertrauen zu sich selbst und zu anderen, helfende Hände, hörende Ohren und die richtigen, ermutigenden Worte. Im jüngsten Lied des Evangelischen Gesangbuches heißt es: „Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit! Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid.“

Astrid Reidemeister-Danz ist Pastorin im Ruhestand.