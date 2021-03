Neue Wohnungen werden in der Schillerstraße in Arnstadt gebaut

Nach dem Abriss des großen Wohnblocks in der Schillerstraße 42 in Arnstadt steht nun ein großes Bauschild an der Stelle, wo ab April neue, moderne Wohnungen mit Parkplätzen und genügend Grünflächen entstehen sollen. Bauherr ist die Vereinigte Wohnungsgenossenschaft (VWG) Arnstadt. Mario Hörold vom Vorstand der VWG erzählt, dass hier von 2021 bis 2024 insgesamt drei Häuser mit 59 Wohneinheiten entstehen sollen. Die Wohnungen sind zum Beispiel bei einer Zwei-Raumwohnung 64 Quadratmeter und bei einer Fünf-Raumwohnung 122 Quadratmeter groß. Aber es werden auch Drei- und Vier-Raumwohnungen entstehen.