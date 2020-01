Neuer Eigentümer plant in Stadtilm ein Mieterbüro

Zum 1. November 2019 trennte sich die Wohnungsgesellschaft Stadtilm (WGS) von ihrem Wohnungsbestand und damit auch von erheblichen Schulden, die auf dem kommunalen Unternehmen lasteten. Der Stadtrat hatte dafür grünes Licht gegeben, doch es gab auch heftige Kritik, beispielsweise vom Kreisvorstand der SPD am Verkauf generell sowie am Umgang mit den Mietern, die erst spät vom Verkauf erfuhren (unsere Zeitung berichtete).

Mieter umfassend informiert

Inzwischen scheint es ruhiger geworden um den Deal, bei dem alle Wohnungen der WGS an die Firma TAG Wohnen & Service GmbH veräußert wurden. Das Unternehmen vermietet seit 2014 Wohnungen in der Stadt, es bewirtschaftete bis zum neuerlichen Kauf bereits 342 Wohnungen. „Mit dem Zukauf der 304 Wohnungen von der WGS im letzten Jahr bekennen wir uns als langfristiger Bestandshalter zum Standort Stadtilm. Wir können die neuerworbenen Wohnungen sehr gut in unseren vorhandenen Bestand integrieren. Für uns ist Stadtilm aufgrund der Nähe zu Erfurt und weiterer Standorte in Thüringen, in denen wir als Vermieter vor Ort sind, sowie der guten Verkehrsanbindung eine lebenswerte Stadt“, erklärt TAG-Pressesprecherin Grit Zobel die Entscheidung für diese Investition. Zum Kaufpreis macht das Unternehmen auch auf Nachfrage keine Angaben.

Die Mieter seien über den Eigentümerwechsel informiert worden, man habe sich in einem kurzen Schreiben vorgestellt. „Sie erfahren von uns, wer ihr Ansprechpartner vor Ort ist. Zwischenzeitlich sind wir bereits mit vielen Mietern in direktem Kontakt“, sagt Zobel.

Eigene Hausmeister

Aktuell unterhält die TAG nach eigenen Angaben deutschlandweit 63 Mieterbüros, in denen sich Fragen direkt klären lassen. Am Standort Stadtilm seien die Mieter über ihre persönliche Kundenbetreuerin informiert. Derzeit können sie sich auch an das Erfurter Mieterbüro der TAG am Juri-Gagarin-Ring 21 wenden oder telefonisch sowie per E-Mail Kontakt aufnehmen. „Perspektivisch planen wir auch in Stadtilm mit einem Mieterbüro und regelmäßigen Öffnungszeiten. Hierfür prüfen wir aktuell, welche Räumlichkeiten in unserem Bestand dafür geeignet sind“, so die TAG-Pressesprecherin.

Der Winter- und Hausmeisterdienst wird seit dem 1. Januar 2020 mit eigenen Hausmeistern abgedeckt. Bei Investitionen stehe die Herrichtung von Leerwohnungen im Fokus, ebenso soll in die Elektro- und Steigleitungen investiert werden. Zudem werde man sich um die Gestaltung des Wohnumfeldes kümmern.

Aktuell keine Infos zu Mieterhöhungen

45 Wohnungen standen zum Schluss leer, wie Thomas Fietz, seit 2013 Geschäftsführer der WGS, im Oktober 2019 gegenüber unserer Zeitung erklärt hatte. Momentan schauen sich Mitarbeiter der TAG den neu erworbenen Bestand an, der vor allem Wohnblocks aus den 1960er bis 1980er Jahren umfasst. Es werde geprüft, wo gegebenenfalls investiert werden muss. Zu möglichen Mieterhöhungen könne man aktuell keine verbindliche Aussage treffen, heißt es auf Anfrage.

Bestandteil des Verkaufs der Wohnungen war auch eine sogenannte Sozialcharta, die unter anderem das Wohnrecht für Senioren und Behinderte regelt, „ebenso werden Luxussanierungen ausgeschlossen“, versichert Grit Zobel. Nach diesen Grundsätzen sei man in allen Beständen unterwegs.