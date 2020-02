Neuer FDP-Vorstand im Ilmkreis: jünger und weiblicher

„Der neue Vorstand ist ein Ausdruck für die Zukunftsgewandtheit unserer Partei.“ Das sagt Martin Mölders, der alte und neue Vorsitzende der FDP im Ilm-Kreis. Jünger und weiblicher ist er und bilde in seiner „Zusammensetzung eine perfekte Mischung zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben ab.“

Neben Martin Mölders wurde erstmalig in den Vorstand die 44-jährige Arnstädterin Annette Engel-Adlung als 1. Stellvertreterin gewählt. Sie ist Betriebswirtin und Geschäftsführerin der städtischen Bäderbetriebe in Gotha. Zum 2. Stellvertreter wurde das bisherige Vorstandsmitglied Christian Stonek, 43, und langjähriger Stadtrat, Handwerksmeister und Betriebsleiter eines metallverarbeitenden Betriebes in Arnstadt gewählt.

Als Beisitzer wurden die bisherigen Vorstände Jörg Litzrodt, 47, und Tischlermeister aus Dornheim, Thomas Brömel, 59, selbstständiger Gastwirt und langjähriger Stadtrat in Stadtilm und ebenfalls aus Stadtilm Frank-André Thies, 51-jähriger Bankangestellter und Landesschatzmeister der FDP gewählt.

Neu im Vorstand sind die 50-jährige Betriebswirtin Edda Enders aus Ilmenau, Geschäftsführerin metallverarbeitender Betriebe in Gehren, Martin Hofmann, 32, Master of Science und Promovend an der TU Ilmenau, Malte Grunert, 21, Student aus Ilmenau sowie Claus Carl Jakob, 45, und Pädagoge M.A. aus Arnstadt, beschäftigt beim Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft. Neuer Schatzmeister wurde der 36-jährige Christopher Steinbrück aus Arnstadt, Verwaltungsleiter der Gemeinde Amt Wachsenburg. Er löst den bisherigen Schatzmeister Rolf Frielinghaus ab.

Große Einigkeit herrschte bei der Beurteilung der derzeitigen politischen Lage, die durch die Landtagsabgeordneten Franziska Baum und Robert-Martin Montag erläutert wurde. Einhellig verurteilten sie „die gewaltsamen Übergriffe auf Büros und Personen der Partei im Nachgang der Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten.“ „Kein nach den Regeln der Verfassung zustande gekommenes Ergebnis rechtfertige Gewalt und Bedrohungen politischer Gegner“, betont Martin Mölders. Die Vorgänge um die MP-Wahl habe die „erschreckende Spaltung der Gesellschaft schonungslos offengelegt.“ „Wie auch immer man die Wahl Kemmerichs beurteilt – vielleicht wäre ein Mann der bürgerlichen Mitte eine Chance gewesen, diese Spaltung zu überwinden. Die ideologischen Eiferer wollten dies jedoch nicht als Chance begreifen – sie ‘korrigieren lieber Wahlergebnisse’.“