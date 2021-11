Neuer Förster unterstützt in Stadtilm

Stadtilm. Das Forstamt Erfurt-Willrode erfreut sich tatkräftiger Hilfe.

Im Forstamt Erfurt-Willrode unterstützt Paul von den Driesch ab sofort die Waldbesitzer bei der Bekämpfung von Borkenkäferschäden und der Anpassung der Wälder an den Klimawandel.

Der frisch ausgebildete Förster werde das Team des Forstamtes zunächst vor allem in den neuen Schadgebieten der Reviere Stadtilm und Singen unterstützen, erklärt Forstamtsleiter Chris Freise. Darüber hinaus werde er als flexibler Springer im gesamten Forstamtsbereich überall dort helfen, wo bei der Sanierung von Borkenkäfer- und Trockenschäden die meiste Arbeit anstehe. Ermöglicht wird dieser Einsatz durch das Maßnahmenpaket der Thüringer Landesregierung. „Der Niederschlag des laufenden Jahres hat zwar den oberflächlichen Bodenwasserhaushalt entspannt, aber der Befallsdruck durch den Borkenkäfer als Folgeschädling des Klimawandels ist in den Fichtenwäldern nach wie vor extrem hoch“, so Freise.

Die Funktion des sogenannten Forstschutzkoordinators wurde im Forstamt Erfurt-Willrode zuvor von Christoph Gehrecke ausgefüllt, der inzwischen bei Thüringen-Forst seine Qualifizierung als Revierförster im Anwärterjahr fortsetzt.

Diese Ausbildung hat der 30-jährige Paul von den Driesch bereits erfolgreich in Rheinland-Pfalz abgeschlossen. Für den Wechsel nach Thüringen sprachen vor allem private Gründe. Nach seiner Forstwirtslehre in Leipzig hat von den Driesch in Erfurt studiert und kennt das Forstamt bereits aus seinem studentischen Praxissemester.