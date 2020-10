Neuer Kalender für Blinde und Sehbehinderte

Es ist wieder Zeit, sich mit Kalendern für das neue Jahr einzudecken. Solche zum Aufhängen werden von normal Sehenden meist nach den großformatigen Bildmotiven ausgesucht – Tiere, Landschaften oder alte Drucke sind da sehr beliebt. Sehbehinderte oder blinde Menschen haben es da viel schwerer. Sie brauchen Kalender, die mit Blindenschrift und mit sogenannten Reliefbildern – also solchen zum Ertasten – versehen sind. Und die bekommt man eben nicht so einfach in einem Schreibwarengeschäft oder im Buchladen um die Ecke.

Darum kümmert sich seit mittlerweile schon 27 Jahren der Kreisverband des Blinden- und Sehbehindertenverbandes des Ilm-Kreises. In den vergangenen Jahren waren die Kalender mit Motiven von Blumen, Landschaften, mit Eisenbahnen oder Burgen und Schlössern versehen. Der Kalender fürs kommende Jahr ist mit Geburtsblumen – Veilchen, Gladiolen oder Nelken – gestaltet. Die Sparkasse Arnstadt-Ilmenau unterstütze das Projekt wie in den letzten Jahren auch wieder mit 1000 Euro. Außerdem konnte man noch für 400 Euro neue Büromöbel und -bedarf anschaffen, „eine tolle Sache“, so Dennis Ring vom Kreisverband des Blinden- und Sehbehindertenverbandes am Dienstagnachmittag in der Sparkasse. Deren Chef Marco Jacob hatte diese Tradition schon von seinem Vorgänger übernommen, „das ist uns eine Herzensangelegenheit“, sagte er, als er das erste Kalenderexemplar „Geheimnis der Geburtsblumen“ als Dankeschön von Ring und Matthias Lepkes bekam. Und er versprach, das auch in den kommenden Jahren zu tun. Ob man allerdings den derzeit rund 50 Mitgliedern der Kreisverbandes und den Freunden und Sponsoren wie gewohnt die neuen Kalender auf der traditionellen Weihnachtsfeier als Geschenk überreichen kann, das entscheidet sich erst am heutigen Mittwoch auf der Vorstandssitzung. Falls das coronabedingt nicht möglich sein sollte, dann wird man sie laut Ring natürlich allen zeitnah zusenden.