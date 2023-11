Neuer Kalender für den Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Auch für das Jahr 2024 gibt die Sparkasse wieder einen Bildkalender mit Motiven aus dem Ilm-Kreis heraus.

Traditionell gibt die Sparkasse Arnstadt-Ilmenau einen eigenen Bildkalender unter dem Titel „Unterwegs im Ilm-Kreis“ für ihre Kunden heraus. Für die Ausgabe 2024 wurden im Rahmen einer Fotoaktion wieder attraktive Bilder gesucht.

Ob in der Natur oder in den Städten und Gemeinden – gefragt waren Motive, die die schönsten Ecken des Landkreises abbilden und zeigen, was die Region zwischen Rennsteig und Wachsenburg besonders lebenswert macht.

Die Sparkasse dankt allen Teilnehmern an der Aktion sehr herzlich für die zahlreichen Einsendungen. Die Jury hatte im wahrsten Sinne des Wortes die Qual der Wahl, unter den eingereichten Aufnahmen diejenigen auszuwählen, die nun im Bildkalender 2024 zu sehen sind.

Die Kalender, deren Produktion klimaneutral unter Nutzung FSC-zertifiziertem Papiers erfolgte, sind ab sofort in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau erhältlich. Traditionell wird um eine Spende für den guten Zweck gebeten, die einem gemeinnützigen Projekt im Geschäftsgebiet der jeweiligen Sparkassen-Filiale zu Gute kommt.