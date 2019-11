Neuer Raum für die Ichtershäuser

Erst wenige Wochen ist es her, dass auf dem Gelände des ehemaligen Jugendgefängnisses in Ichtershausen das Infozentrum zur Romanik und Reformation eröffnet wurde. Betrieben wird die Einrichtung vom Förderverein der Klosterkirche Ichtershausen. Das Zentrum soll aber nicht nur Anlaufstelle für Touristen und Pilger sein, sondern auch für die Ichtershäuser. Sie können für Veranstaltungen wie Seniorennachmittage, Filmabende oder kleinere Familienfeiern für wenig Geld einen Raum mieten. Der Förderverein schaffte ihn auch eigens einen Holzofen an, um in der Übergangsjahreszeit eine warme und stimmungsvolle Atmosphäre erzeugen zu können.

Ansprechpartner für das Anmieten des Raumes ist Harry Anschütz, erreichbar unter Tel. 0174/4803834.