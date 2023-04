Neuer Rekord an Einsätzen für die Stadtilmer Wehr

Stadtilm. Brände löschen, Leben retten und Hilfeleistungen jeder Art: Der Wehrführer von Stadtilm-Mitte zieht Bilanz zu den vergangenen Jahren.

Brände löschen, Leben retten und Hilfeleistungen jeder Art: Das Engagement und der Einsatzbereich der freiwilligen Feuerwehren sind breitgefächert. Das trifft auch auf die Wehr Stadtilm Stadtmitte zu, die am Wochenende nach dreijähriger Pause wieder eine Jahreshauptversammlung veranstaltet hat. Neben der Auswertung der Jahre 2019 bis 2022 sind auch einige Kameraden für ihren Einsatz ausgezeichnet worden.

Die Feuerwehr Stadtilm-Mitte ist eine von vier Stützpunktfeuerwehren im Ilm-Kreis. Das bedeutet, dass sie unterstützend für andere Feuerwehren des Ilm-Kreises tätig ist. Ansonsten ist sie für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz, sowie die technischen Hilfeleistung im Gebiet der Stadt Stadtilm zuständig.

Wehrführer René Strelow legt im Rahmen der Jahreshauptversammlung den Rechenschaftsbericht vor und präsentiert die Einsätze samt Stunden der Jahre 2019 bis 2022. Die Einsatzzahl liegt vor vier Jahren bei 84 und im folgenden Jahr bei 85. Eine erste Steigerung ist im Jahr 2021 zu erkennen: Die Feuerwehrleute sind zu 102 Einsätze gefahren und absolvieren fast 1800 Einsatzstunden. Einen neuen Rekord registriert die Stadtilmer Wehr im vergangenen Jahr: 120 Einsätze und über 2400 Stunden.

Die Feuerwehr Stadtilm Stadtmitte zählt derzeit 43 Mitglieder in der Einsatzgruppe, 41 in der Alters- und Ehrenabteilung sowie 22 in der Jugendfeuerwehr. Dietmar Sieber ist aus privaten Gründen als Vorsitzender der Alters- und Ehrenabteilung zurückgetreten, seine Nachfolge übernimmt Ruben Sprengler, der zum neuen Vorstand gewählt worden ist.

Während die Mitgliederzahl in den vergangenen Jahren eher gleichbleibend ist, steigt die Zahl der Einsätze. Deshalb freut sich auch die Stadtilmer Wehr über Nachwuchs und ehrenamtliches Engagement.