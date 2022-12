Neuer Stadtführungsflyer für Arnstadt

Arnstadt. In der Bachstadt finden auch 2023 abwechslungsreiche Rundgänge statt

Druckfrisch ist der neue Stadtführungsflyer für die Bachstadt Arnstadt erschienen. Das Faltblatt bietet Orientierung zu den mehr als 150 Führungen, die im Jahr 2023 angeboten werden.

Auch im kommenden Jahr beginnt an jedem Sonnabend um 11 Uhr eine öffentliche Stadtführung. Immer freitags geht es bei den beliebten Lichterführungen zu einem abendlichen Rundgang durch die Altstadt. Mindestens einmal im Monat ist zudem eine thematische Führung geplant, in der eine Facette der Stadtgeschichte beleuchtet wird.

Die letzte Sonderführung in diesem Jahr gibt es am Sonnabend, dem 3. Dezember. Gästeführerin Susanna Hempel erzählt auf dem Weg durch die Innenstadt „Arnstädter Weihnachtsgeschichten“. Die Gäste erfahren, wie sich Adventskranz und Adventskalender entwickelt haben, wo die ersten Pfefferkuchen in Arnstadt gebacken wurden und seit wann sich die Arnstädter an einem öffentlichen Weihnachtsbaum erfreuen können. Los geht es um 15 Uhr an der Tourist-Information Arnstadt. Dort gibt es auch den neuen Flyer und viele weitere Tipps für die Adventszeit.