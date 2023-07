Neuer Standplatz für Wertstoffcontainer in Arnstadt

Arnstadt. Dieser befindet sich an der Wirtschaftseinfahrt zur Kindertagesstätte Schillerstraße.

Im Zuge der Baumaßnahmen der neuen Kindertagesstätte in der Arnstädter Schillerstraße wurde ein neuer Standplatz für die Wertstoffcontainer des „Dualen Systems Deutschland“ errichtet. Dieser befindet sich an der Wirtschaftseinfahrt zur Kindertagesstätte Schillerstraße und steht ab sofort allen Anwohnern im Umkreis zur Verfügung, teilt Stadtsprecherin Alexandra Lehmann mit. In Kürze wird auch ein Altkleiderbehälter aufgestellt. Die Stadtverwaltung bittet darum, die Container zu nutzen, um Wertstoffe wie Papier und Glas ordnungsgemäß zu entsorgen. Dass eine saubere und ordentliche Umgebung für die Kinder der angrenzenden Kita sowie ein gepflegtes Stadtbild gewährleistet wird, ist das Entsorgen von Haus- und Sperrmüll, Altmetall, Farbeimer etc. neben den Containern nicht gestattet.