Neuer Steg zum Schwalbenstein bei Ilmenau aus Metall

Ilmenau. Die Schutzhütte auf dem Schwalbenstein ist wegen Neubaus eines Holzsteges bis Ende Oktober nicht zu erreichen.

In der Zeit vom 17. Juli bis zum 31. Oktober kann die Schutzhütte auf dem Schwalbenstein nicht erreicht werden. Der dortige, marode Holzsteg wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Für die Dauer der Bauarbeiten wird der unmittelbare Arbeitsbereich abgesperrt. Die im Umfeld verlaufenden Wanderwege können aber weiterhin genutzt werden, teilte Forstamtsleiter Hagen Dargel mit.

Die künftige Konstruktion entspricht der Dimension des aktuellen Bauwerkes. Allerdings wird der neue Steg aus Gründen der Haltbarkeit in Metallbauweise errichtet – lediglich für Belag und Handlauf wird dauerhaftes Eichenholz verwendet. Der Steg zum Schwalbenstein befindet sich direkt am landesweit bedeutsamen „Goethewanderweg Ilmenau-Stützerbach“. Die mit dem Neubau verbundenen Kosten in Höhe von 70.000 Euro trägt das Wirtschaftsministerium.

„ThüringenForst“ ist Maßnahmenträger und realisiert das Projekt in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung Ilmenau. Seit 2018 ist die Pflege und Unterhaltung des touristischen Wegenetzes in Thüringen eine Pflichtaufgabe von „ThüringenForst“. Dafür stellt das Wirtschaftsministerium jährlich bis zu 2 Millionen Euro zur Verfügung. Das Wanderwegenetz umfasst derzeit 4400 Kilometer.