Neues Gemälde im Knöpfer-Haus Holzhausen

Holzhausen. Ein im Sommer ersteigertes und restauriertes Gemälde findet in Holzhausen seinen Platz.

Der Otto-Knöpfer-Freundeskreis lädt recht herzlich am Donnerstag, 23. März, ab 17 Uhr zum Stammtisch auf dem Otto-Knöpfer-Gelände in Holzhausen ein. An diesem Tag wollen die Mitglieder den Frühling und ein neues Gemälde von Otto Knöpfer im Haus begrüßen.

Dieses Bild hat der Vorstand im vergangenen Sommer ersteigert. Es sei restauriert worden und kommt am 23. März ins Museum. Die Kosten der Restaurierung hat hauptsächlich die Sparkasse Arnstadt Ilmenau getragen. Sie gab 1500 Euro als Zuschuss.

Zünftig und nach Thüringer Art wollen die Verantwortlichen den Grill anschmeißen und das Bild bei Bier oder Wein herzlich willkommen heißen. Alle Akteure, Mitglieder und Interessierte sind herzlich eingeladen, heißt es vom Verein.