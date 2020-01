Neues Gesicht zum Jahresbeginn

Neues Jahr, neues Glück, neues Gesicht: Ich traue mich. Frischen Mutes und hoch motiviert trete ich nun meine Stelle als Leiterin der Lokalredaktionen Arnstadt und Ilmenau an.

Kurz zu mir: Ich bin knapp 30 Jahre alt und komme aus dem hohen Norden Thüringens, sprich aus dem schönen und katholisch geprägten Eichsfeld. Dort erblickte ich nicht nur das Licht der Welt, sondern verdiente mir auch meine ersten journalistischen Sporen. Frisch, fromm, fröhlich, frei werde ich nun auch hier im Ilm-Kreis an die Arbeit gehen. Und diese, meine Art wird sich sicher auch in Wort und Bild in so manch einem Text widerspiegeln. Mein noch jugendliches Dasein schlägt sich auch in meinem Äußeren nieder – sportlich schicke und bunte Kleidung sowie eine freche Kurzhaarfrisur.

Doch wie komme ich nun in den Ilm-Kreis? „Die Wege des Herrn sind unergründlich“, wäre eine Antwort, mit der ich auch so manches erklären könnte. Berufliche Herausforderungen und private Veränderungen haben mich erneut in diese Gegend verschlagen. Ganz fremd ist mir der Ilm-Kreis nämlich nicht, ich studierte vor einigen Jahren in Ilmenau.

Nun freue ich mich auf eine spannende Zeit mit vielen tollen Terminen, interessanten Begegnungen und Gesprächen und auf Sie, liebe Leserinnen und Leser.