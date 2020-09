Die erste Mannschaft der Sportfreunde Elxleben – eine Spielgemeinschaft mit Marlishausen – vor dem neuen Graffiti am Sportlerheim.

Neues Graffiti am Sportlerheim in Elxleben

Auf ihren Sportplatz sind die Sportfreunde Elxleben – die erste Mannschaft spielt in einer Spielgemeinschaft mit Marlishausen in der Kreisliga – und die Einwohner des Ortes zu recht stolz. Ein gepflegtes Spielfeld, ein Mehrzweckfeld, ein Sportlerheim mit allem Drum und Dran und einem Kraftraum, ein spiel- und ein Parkplatz. Fußball, Volleyball und Basketball wir dort gespielt – organisiert oder einfach nur in der Freizeit – mittlerweile treffen sich dort auch die Darter