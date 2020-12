Neues Jahr, neues Glück

Können Sie sich noch erinnern, mit welchen Gedanken Sie ins Jahr 2020 gestartet sind? Hatten Sie gute Vorsätze? Wollten Sie Dinge verändern, besser machen, Bewährtes pflegen, Neuem eine Chance geben?



Eines hatten Sie zu Silvester 2019 aber sicherlich nicht im Sinn: Dass das neue Jahr so gänzlich anders verlaufen würde, als Sie es sich vorgestellt haben. Hygiene, Abstand, Masken tragen – all das sind Vorsichtsmaßnahmen, die wir ergreifen mussten. Das schmeckt freilich nicht jedem. Nicht nur im Internet wird erbittert gewettert gegen neue Standards, die dem Schutz aller dienen sollten.



Dazu gehörten und gehören auch wiederholte Lockdowns, die unser aller Leben auf den Kopf stellten. Kinder daheim zu betreuen und zu beschulen, während man zugleich Vollzeit arbeiten muss – das fordert Nervenstärke. Geschäftsleute, Gastwirte, Hoteliers, Künstler, Soloselbstständige bangen trotz staatlicher Zuschüsse um ihre Existenz. Etliche von ihnen werden die Pandemie nicht überstehen, müssen ihren Lebenstraum aufgeben.



In anderen Branchen arbeiten die Beschäftigten bis zum Umfallen. Man muss beispielsweise nur in die Kliniken, in die Pflege schauen.



2020 – das war wahrlich kein Jahr, das Bestnoten verdient. Trotz allem sage ich an dieser Stelle: Respekt uns allen, dass wir selbst schwierigste Momente relativ gut gemeistert haben.

Ich wünsche uns, dass wir auch weiterhin die Kraft haben, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Bessere Zeiten werden kommen.



In diesem Sinne: Rutschen Sie gut rein. Auch wenn Silvester diesmal leiser wird als in den Jahren zuvor.