Große Freude bei den Kindern und Erzieherinnen in der Kindertageseinrichtung „Ilmtalspatzen“ in Dienstedt.

Neues Spielgerät im Kindergarten „Ilmtalspatzen“

Große Freude herrschte bei den Kindern und Erzieherinnen in der Kindertageseinrichtung „Ilmtalspatzen“ in Dienstedt nach der Aufstellung eines neuen Spielgerätes. Dieses wurde auch sogleich von den Mädchen und Jungen ausprobiert und für toll befunden, schließlich wurde es ja im Vorfeld gemeinsam von den Kindern, Erzieherinnen und vom Förderverein der Kita ausgesucht. Wirklichkeit wurde die Neuanschaffung aus Fördermitteln vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport in Höhe von 2900 Euro aus Lottomitteln und mit finanzieller Unterstützung durch den Förderverein, wobei sich hier besonders Frau Lehmann und Frau Radeke arrangiert haben. Weitere Eigenmittel konnten durch Spenden und Einnahmen aus dem Dorffest 2018 erbracht werden. Der Bauhof von Stadtilm wiederum übernahm den Aufbau des Spielgerätes.