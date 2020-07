Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neugierige Samtpfote mit Augen wie Perlen

Fröhlich und unbefangen geht die schöne Felicitas auf Menschen zu, um sich liebevolle Streicheleinheiten abzuholen. Die junge Katze mit den ausdrucksstarken Augen kam am 7. März als Fundkatze ins Tierheim Ilmenau, nachdem ihre Besitzer ohne sie umgezogen sind und sie einige Zeit frei in Gräfinau-Angstedt lebte. Zu jener Zeit war sie tragend und brachte Ende März vier gesunde Welpen zur Welt, die mittlerweile alle ein glückliches Heim gefunden haben.

Felicitas ist etwa zwei Jahre alt und eine sehr sanfte Katze, die den Kontakt und die Nähe zum Menschen liebt. Ein erster Vermittlungsversuch als Zweitkatze scheiterte, da sie sich nicht mit dem Kater verstand und jetzt hofft sie auf eine weitere Chance für ein passendes Zuhause. Die schöne Katze ist kastriert, geimpft, gechipt und entwurmt. Sie wünscht sich nach entsprechender Eingewöhnung unbedingt Freigang, da sie das Leben draußen kennt. Als Teil einer Familie aber würde sie sich sehr wohl fühlen.

Katze Felicitas aus dem Tierheim Ilmenau Foto: Anne Kolmogorow

Eine schwere Zeit durchlebt die im Tierheim liebevoll Fräulein Schröder genannte Katzendame, die am 24. Juni in der Albert-Pulvers-Straße in Ilmenau gefunden wurde. Überfordert mit der Situation irrte die blinde Katze umher und wurde glücklicher Weise gefunden. Noch am selben Tag hat ein Tierarzt sie untersucht und neben ihren blinden Augen auch ein Herzleiden festgestellt. Ihr Alter wird auf sechzehn bis siebzehn Jahre geschätzt und aufgrund ihres gepflegten Fells gehen die Tierheimmitarbeiter davon aus, dass sie zumindest bis vor kurzem ein Zuhause gehabt haben muss. Fräulein Schröder ist sehr verunsichert und gewöhnt sich nur schleppend an die veränderten Lebensumstände. Die Hoffnung bleibt, dass ihre Besitzer auf der Suche nach ihr sind und sie bald wieder in ihr gewohntes Heim zurückholen können.

Kontakt zum Tierheim Ilmenau über Tel.: 03677/67 11 57