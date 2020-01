Begeistert stehen am Samstagabend Adrian und Julien am Weihnachtsbaumfeuer in Neusiß.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neusißer versammeln sich um das Weihnachtsbaumfeuer

Begeistert stehen am Samstagabend Adrian und Julien am Weihnachtsbaumfeuer in Neusiß. Der Kirmesverein organisierte mit seinen rührigen 17 Mitgliedern das Einsammeln der Weihnachtsbäume und das am Abend entfachte Feuer, die Jugendfeuerwehr half mit. Genau wie das Lindenfest im Sommer hatte das Weihnachtsbaumfeuer echten Volksfestcharakter mit Fackelumzug und kulinarischen Genüssen. Bürgermeister Ralf Hühn (BI) zeigte sich von der Initiative der jungen Ortsbürger hellauf begeistert.