Nicht mehr kommissarisch besetzt sind seit wenigen Tagen die Führungsposten in der Feuerwehr Geratal. Mit der Fusion zur Landgemeinde Geratal wurden auch die Feuerwehren organisatorisch zusammengelegt. An den Feuerwehrstandorten in den einzelnen Ortsteilen änderte sich natürlich nichts.

Ronny Eckold fungierte seither auf Zeit als Ortsbrandmeister, ebenso sein Stellvertreter Michael Grünke. Pandemiebedingt konnte die reguläre Wahl im Frühjahr aber nicht stattfinden. Dies wurde nun nachgeholt. Die Mitglieder der Feuerwehr Geratal, eine der größten Wehren des Ilm-Kreises, trafen sich unter strikter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln unter freiem Himmel, um die Wahl durchzuführen. Sowohl Ronny Eckold als auch Michael Grünke wurden im Amt bestätigt.