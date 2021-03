Niederwillinger Osterbrunnen leuchtet in dunklen Zeiten

Niederwillingen. Die Niederwillinger Freizeitsportler halten auch während der Pandemie an einer schönen Tradition fest.

Ein herzliches Dankeschön richtete jetzt Ulrich Zillmer, der ehemalige Ortsbürgermeister von Niederwillingen, an die Sportgruppe „Spätlese“. Sie ist nicht nur um körperliche Fitness bemüht, sondern gestaltet auch Jahr für Jahr mit Unterstützung einiger Helfer den Osterbrunnen.

Auch 2021 ließen es sich die Freizeitsportler Iris Greßler, Gundi und Gerhard Wiegand, Karin Huck, Gisela Brunclik, Annemarie Bock und Gudrun Tischer nicht nehmen, die sehenswerte Dekoration anzufertigen. Pandemiebedingt war dies natürlich nicht einfach, schließlich mussten Kontaktbeschränkungen, Hygieneregeln und Abstandsgebote eingehalten werden.

Dennoch gelang es, gemeinsam den Osterkranz zu schmücken. Ursprünglich aus der Fränkischen Schweiz stammend, hat sich der Brauch, in der Zeit vor Ostern öffentliche Dorfbrunnen mit bemalten Ostereiern und anderen Verzierungen als Osterbrunnen zu schmücken, auch in Thüringen verbreitet.

Ostermarkt in Langewiesen ist abgesagt

„Es ist schön, dass es noch viele fleißige Einwohner in unseren Dörfern gibt, die mit ihrem Engagement zur Verschönerung unserer Orte beitragen, dafür recht herzlichen Dank“, so Ulrich Zillmer. Auf ihr Hobby, den gemeinsamen Freizeitsport, müssen die Mitglieder der „Spätlese“ derzeit aber wie viele andere Vereine auch verzichten. Sie hoffen, dass die Pandemie bald so weit abebbt, dass wieder ein normaler Alltag möglich ist. Am Brauch, den Osterbrunnen zu schmücken, wollen die Ehrenamtler aber freilich auch unter erschwerten Bedingungen festhalten. Denn solche Hingucker werden dankbar angenommen – gerade in Zeiten wie diesen.

Auch in anderen Orten im Ilm-Kreis gibt es solche Osterbrunnen – etwa in Griesheim, Kleinhettstedt, aber auch in vielen Dörfern und Städten im südlichen Ilm-Kreis, allen voran Langewiesen. Der dortige Ostermarkt, der oft Tausende Besucher anlockt, musste indes abgesagt werden.