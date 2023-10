Nigel Kennedy spielt in der Bachkirche Arnstadt

Der Geiger Nigel Kennedy kann am 3. Dezember in der Bachkirche Arnstadt erlebt werden. (Archivfoto)

Arnstadt. Der weltberühmte Geiger Nigel Kennedy kehrt am 3. Dezember mit einem Soloauftritt in die Bachkirche Arnstadt zurück. Tickets gibt es hier:

Der weltberühmte Geiger Nigel Kennedy kehrt am Sonntag, 3. Dezember, um 20 Uhr mit einem einzigartigen und seltenen Soloauftritt unter dem Titel „Alone at The Frontier“ in die Bachkirche in Arnstadt zurück. Nigel Kennedy ist weithin dafür bekannt, dass er mühelos die Grenzen zwischen Klassik, Jazz und Rockmusik überwindet. Was vielleicht übersehen wird, ist, dass er auch ein langjähriger Verehrer der Werke von Johann Sebastian Bach ist und sich ein Leben lang mit den verschiedenen Formen von Bachs Stücken beschäftigt hat.

Während des Konzerts wird Nigel Kennedy Originalstücke von Johann Sebastian Bach neben seinen eigenen Neuinterpretationen sowie Fantasien und Improvisationen, die von Bachs Musik inspiriert sind, präsentieren, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Mit Nigel Kennedy an der Solo-Violine, manchmal aber auch am Klavier, kann sich das Publikum auf eine außergewöhnliche, intime und doch kraftvolle musikalische Reise gefasst machen, die ihresgleichen sucht.

Tickets gibt es online unter:www.ticketshop-thueringen.de