Nikolaus besucht die Feuerwehr

Felicia Sidon erhielt am Samstagvormittag ebenso wie andere Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr Arnstadt Besuch vom Nikolaus (Tino Otte) und Weihnachtsengel (Sarah Nique). Da in diesem Jahr die beliebte Weihnachtsfeier ausfallen musste, wurden auf diesem Wege Geschenke verteilt. Ein großes Dankeschön ging auch an die Wehrführung, die beiden Feuerwehrvereine und die Betreuer, die die Nachwuchsarbeit auch in schweren Zeiten unterstützen. Einfach war dies im Corona-Jahr nicht: Über einen langen Zeitraum konnten keine Treffen stattfinden.