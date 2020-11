Noch kein Geld für Busverkehr

In der letzten Sitzung des Thüringer Landtags hinterfragte Landtagsabgeordneter Andreas Bühl (CDU), wann endlich die bereits im Juni vom Parlament beschlossene Hilfen für die Busbetriebe durch die Landesregierung ausgezahlt werden. Hierum hatte Matthias Höring, der Chef des Ilmenauer Omnibusverkehrs (IOV), in der letzten Sitzung des ÖPNV-Ausschusses gebeten. Bühl ist auch Vorsitzender des Gremiums. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es allein im Ilm-Kreis schon einen hohen sechsstelligen Ausfallbetrag im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), da die Fahrgastzahlen auch hier drastisch zurückgegangen sind und Anschaffungen wie etwa die Plexiglasscheiben für die Busfahrer zusätzlich hinzukamen. „Damit die IOV Ilmenau nicht gefährdet wird und der Ilm-Kreis nicht auf den erheblichen Kosten unverschuldet sitzen bleibt, sind die Zahlungen vom Land jetzt dringend nötig“, sagte Bühl gegenüber unserer Zeitung.

Laut Antwort des Erfurter Ministeriums für Infrastruktur durch Staatssekretär Torsten Weil (Linke) sind bisher 41 Anträge durch ÖPNV-Unternehmen und fünf Anträge von kommunalen Aufgabenträgern eingegangen und haben insgesamt ein Volumen von rund 33,5 Millionen Euro aufgrund der Fahrgeldausfälle, die während der Pandemie aufgelaufen sind. Von diesen Anträgen wurden allerdings laut Bühl durch die Aufbaubank bislang noch keine Gelder an die Verkehrsbetriebe oder die Kreise ausgezahlt. Ab der ersten Novemberwoche werden nun die Bescheide erstellt. Der Ilm-Kreis und der IOV hatten bereits am 25. September ihren Antrag eingereicht. Dieser sei derzeit in Bearbeitung, sobald alle Nachfragen geklärt seien werde die Auszahlung erfolgen, habe Weil in seiner Antwort nun mitgeteilt.

„Die Gelder bedürfen einer dringenden Auszahlung. Die Mittel fehlen, zumal nun weitere Ausfälle aufgrund der aktuellen Situation drohen. Eine frühzeitigere Auszahlung wäre wünschenswert gewesen. Dennoch gilt mein Dank allen Mitarbeitern der Aufbaubank, die weiter innerhalb der vielfältigen Programme gleichzeitig unzählige Anträge abarbeiten müssen“, so Bühl.